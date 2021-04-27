خبير اقتصادي: تطوير صناعة الألومنيوم يسهم في تعزيز الصادرات المصرية

أشاد الخبير الاقتصادي خالد العتر بتطوير شركة مصر للألمونيوم، وحرص وزارة قطاع الأعمال على تحديث وإحلال خطوط إنتاجها لتحسين منتجاتها.

وقال في تصريح لـ"للدستور" إن الوزارة تلجأ إلى نظام جديد من خلال أعمال التطوير لتوفير الطاقة الكهربائية، الأمر الذي كانت تعاني منه شركة مصر للألمونيوم بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم تحقيق الشركة الأرباح المطلوبة من الانتاج.

وأكد أنه عقب إحلال الخطوط والانتهاء من أعمال التطوير ستشهد الشركة زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج، نظرا لتوفير الطاقة وتحسين اقتصاديات التشغيل وارتفاع جودة المنتج، موضحا أنه لا يوجد منافس لشركة مصر للألمونيوم في مصر، وبالتالي يجب انتهاز هذه الفرصة لفرض منتجات الشركة بالأسواق المحلية وتعزيز الصادرات المصرية.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تطوير شركة مصر للألومنيوم وتحسين اقتصاديات التشغيل.

ويتضمن المشروع إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين بتكلفة تقديرية حوالي 13 مليار جنيه، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية (التي تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج)، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.