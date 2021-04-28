جامعة كفر الشيخ ضمن الـ400 الأفضل عالميا في تصنيف «التايمز»

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ظهور الجامعة ضمن أفضل 301-400 جامعة لتصنيف التايمز للجامعات عالمياً وفقًا لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2021 كما حققت الجامعة المركز الثالث محلياً.

وتفوقت جامعة كفرالشيخ على الجامعات المصرية في تحقيق مراكز متقدمة عالمياً ومحلياً في كل من: الهدف السادس والهدف الثاني عشر والهدف الثالث عشر، حيث احتلت جامعة كفر الشيخ المرتبة 91 عالمياً في تحقيق الهدف السادس وهو المياه النظيفة والنظافة الصحية، المرتبة 101-200 عالمياً في تحقيق الهدف الثاني عشر وهو الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، المرتبة 39 عالمياً في تحقيق الهدف الثالث عشر وهو العمل المناخي.

وأوضح دسوقي أن الجامعة احتلت مراكز متنوعة في بقية الأهداف حيث احتلت جامعة كفر الشيخ المرتبة 401 عالمياً في تحقيق الهدف الأول وهو القضاء التام على الفقر، والمرتبة 201-300 عالمياً في تحقيق الهدف الثاني وهو القضاء التام على الجوع، والمرتبة 401-600 عالمياً في تحقيق الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاهية، والمرتبة 401-600 عالمياً في تحقيق الهدف الرابع وهو التعليم الجيد (جودة التعليم)، والمرتبة 601 عالمياً في تحقيق الهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين، والمرتبة 301-400 عالمياً في تحقيق الهدف السابع وهو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والمرتبة 601 عالمياً في تحقيق الهدف الثامن وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والمرتبة 401-600 عالمياً في تحقيق الهدف التاسع وهو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والمرتبة 301-400 عالمياً في تحقيق الهدف العاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة، والمرتبة 201-300 عالمياً في تحقيق الهدف الحادي عشر وهو مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والمرتبة 101-200 عالمياً في تحقيق الهدف الرابع عشر وهو الحياة تحت الماء، والمرتبة 101-200 عالمياً فى تحقيق الهدف الخامس عشر وهو الحياة في البر، والمرتبة 601 عالمياً في تحقيق الهدف السادس عشر وهو السلام والعدل والمؤسسات القوية، والمرتبة 601 عالمياً في تحقيق الهدف السابع عشر وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دولياً بتبني الجامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) وخطة الدولة 2030 وكذلك دور الجامعة في خدمة المجتمع والعمل الذي تقوم به الجامعة مع المجتمع ، والذي يعد هو الطريقة الرئيسية ذات التأثير الملحوظ في تنفيذ أحد أهداف الاستدامة.

وأشار دسوقي إلى أن التقدّم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.