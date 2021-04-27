10.4 مليون مشاهد تابعوا حفل جوائز أوسكار عبر التليفزيون

أظهرت بيانات شركة نيلسن النهائية الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن متوسط عدد مشاهدي حفل توزيع جوائز الأوسكار على شبكة (إيه.بي.سي) التليفزيونية التابعة لشركة والت ديزني بلغ 10.4 مليون مشاهد، أي أقل من نصف عدد مشاهدي حفل العام الماضي.



ويمثل هذا رقما قياسيا منخفضا بالنسبة لأبرز جوائز صناعة السينما، ويشكل انخفاضا بنسبة 56 في المئة من 23.6 مليون مشاهد لحفل العام الماضي.



كما يتبع نفس الاتجاه السائد في حفلات توزيع الجوائز على الهواء في عصر الجائحة، بعد أن تقلص جمهور أحدث جوائز إيمي وجرامي إلى مستويات منخفضة جديدة.



وقدرت أرقام أولية صدرت، أمس الاثنين، عدد مشاهدي حفل توزيع جوائز الأوسكار بنحو 9.85 مليون، وتضمنت البيانات الصادرة- اليوم- مشاهدين إضافيين في أماكن مثل الحانات والمطاعم.



وقالت شبكة (إيه.بي.سي) إن المحتوى المرتبط بجوائز الأوسكار حقق 490 مليون مشاهدة على موقع تيك توك و9.5 مليون تفاعل على مواقع تويتر وإنستجرام وفيسبوك ليل الأحد.

يشار إلى أن الأوسكار هي جوائز للجدارة الفنية والتقنية في مجال صناعة السينما، تُمنح الجوائز سنويًا من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وتعتبر الجوائز اعترافًا دوليًا بالامتياز في الإنجازات السينمائية وفقًا لتقييم أعضاء التصويت في الأكاديمية.

يُمنح الفائزين من مختلف الفئات نسخة من تمثال ذهبي، يسمى رسميًا «جائزة الأوسكار للتميز»، على الرغم من أنه يشار إليه بشكل أكثر شيوعًا باسمه، «الأوسكار»". يصور التمثال فارسًا على طراز الآرت ديكو.

نُحتت الجائزة في الأصل من قبل جورج ستانلي من رسم تخطيطي لتصميم لسيدريك جيبونز وقدّمت لأول مرة في عام 1929 في عشاء خاص استضافه دوجلاس فيربانكس في فندق هوليوود روزفلت، الحدث الذي عُرف لاحقًا باسم جوائز الأوسكار الأولى.