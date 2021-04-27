نائب محافظ القاهرة يتفقد عدة مشروعات في الأميرية

مر الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، بحضور رئيس حي الأميرية، على نطاق الحي لمتابعة سير العمل وتفقد مبنى الحي والمكاتب والإدارات، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتأكيد على موظفي الحى بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة.



وتابع «حسام الدين» سير العمل وتفقد أعمال الرصف والأسفلت بشارع علي بيك النجار بحي روض الفرج بناءا على الشكوى الواردة من مجلس الوزراء بشأن رصف الشارع.

وأكد على الاستمرار في متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحي وجار المتابعة.

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