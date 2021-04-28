للمصريين بالخارج.. إجراءات استخراج شهادات الوفاة للمتوفين بهيوستن

رصد «الدستور» كل ما يخص إجراءات شهادات الوفاة للمصريين المتوفين بالخارج، للمصريين المقيمين في ولاية هيوستن الأمريكية، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بهيوستن عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

رسوم استخراج شهادات الوفاة للمصريين المتوفين بهيوستن:

أولا: بيانات عامة

لاستخراج شهادة وفاة مصرية:

يجب تقديم أصل شهادة الوفاة الأمريكية للقنصلية العامة للاطلاع عليها وتصديقها وترجمتها الى اللغة العربية مقابل 45 دولار للتصديق و45 دولار أخرى للترجمة + إضافة مبلغ:

لإبلاغ عن واقعة وفاة خلال 3 شهور 15 $

شهادة وفاة مميكنة بعد 3 شهور وأقل من عام 35 $

استخراج شهادة وفاة مميكنة بعد عام 40 $

مستخرج من شهادة الوفاة للمرة الثانية 10$

طلب تصحيح أو تغيير ببيانات وفاة 25$

موافاة القنصلية بوسيلة بريد مناسبة على أن يشمل البريد الوارد على مظروف فارغ بالاسم والعنوان، وأن يكون خالص الرسوم البريدية مع رقم للتحقق لإرسال المعاملة الى المواطن بعد إصدارها.

ثانياً: الاجراءات الواجب اتباعها بعد استلام نموذج شهادة الوفاة من القنصلية العامة

يجب استيفاء بيانات الصفحة الأولي فقط من استمارة استخراج شهادة الوفاة بمعرفة مقدم الطلب وتقدم للقنصلية مرفقا بها المستندات التالية:

أصل شهادة الوفاة الأمريكية للاطلاع عليها وتصديقها وترجمتها الى اللغة العربية وإعادتها بعد ذلك لصاحب الشأن

أصل جواز سفر المصري للمتوفي وصورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر المصري للمتوفي وبطاقته الشخصية او العائلية

صورة طبق الأصل للصفحات (من صـ 2 الى صـ9 بالنسبة لجواز السفر القديم أو صـ 1 بالنسبة لجواز السفر الإلكتروني) لجواز السفر المصري لمقدم الطلب

بالنسبة لطلبات البريد يلزم إرسال المستندات السابقة ومظروف بريد عليه الاسم والعنوان لإرسال أصول المستندات

تقوم القنصلية بإرسال المستندات السابقة إلى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية التي تقوم باستخراجها وإرسالها للقنصلية لتسليمها لأصحابها.