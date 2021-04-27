الحلقة 15 من «الاختيار 2».. القضاء على خلية عرب شركس

نرصد خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة 15 من الاختيار 2 بطولة الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز والتي شهدت القضاء على خلية عرب شركس، حيث شهدت الحلقة 15 من الاختيار 2 عدد من الأحداث الهامة والمثيرة أهمها القضاء على خلية عرب شركس بقيادة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي، بعد اعتراف الإرهابي فارس.

الحلقة 15 من الاختيار 2

الحلقة 15 من الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي بدأت باستجواب الإرهابي فارس، الذي أنكر كل معلوماته عن تنظيم أنصار بيت المقدس، وبعد عدة محاولات من أجهزة الأمن الوطني رضخ لهم واعترف بكل المعلومات حول خلية عرب شركس الإرهابية التي اتخذت مخزنا بالقليوبية مقرا لعملياتهم الإرهابية.

قام كريم عبد العزيز وأحمد مكي بعمل معاينات للمخزن المرصود وبعد معرفة كل التفاصيل قامت حملة مكبرة من أجهزة وزارة الداخلية والقوات المسلحة باستهداف المخزن وتصفية العناصر الإرهابية والقبض على عنصرين من أخطر العناصر حكما عليهما بالإعدام لاحقا.

وعرض المخرج بيتر ميمي تصويرا حقيقيا للعملية الحقيقية واليت استهدفت البؤرة واستشهد فيها 2 من رجال القوات المسلحة بسبب العبوات الناسفة وتم عمل جنازات عسكرية لهما وعرض صورهما الحقيقية في نهاية الحلقة 15 من مسلسل الاختيار 2، كما قام الفنان أحمد حلاوة بحل مشكلات يوسف مع والدة عاليا اتصلت به أخبرته بانتهاء كل المشكلات التي حدثت مؤخرا.

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 2

يذكر أن مسلسل «الاختيار 2» يعتبر امتدادا لنجاح الجزء الأول الذي قدمه الفنان أمير كرارة، ويشارك في بطولة الجزء الثاني كلا من النجوم مثل كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وبشرى ورياض الخولي وأحمد حلاوة وهادي الجيار وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وسامح الصريطي وطارق صبري وعمر الشناوي وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم حمد حلمي وأحمد فهمى والنجم أشرف عبد الباقي ونضال الشافعي ومحمد فراج ومصطفى أبو سريع وعلي الطيب ومحمد محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد. المسلسل تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي إنتاج «سينرجي» للمنتج تامر مرسي.