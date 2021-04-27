الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شاهد| فيديو واقعة اتهام زوجة سعد الصغير بالتعدي على فتاة بالضرب والسب

مشهد من الواقعة
مشهد من الواقعة

تجري النيابة العامة تحقيقاتها في اتهام شابة لزوجة الفنان سعد الصغير الثانية بالتعدي عليها بالضرب والسب داخل محل ملابس بحدائق الأهرام.

وحصل "الدستور" على مقطع فيديو صورته كاميرا المراقبة داخل المحل يرصد الواقعة.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالفتاة مقدمة البلاغ أن الفتاة مصابة بكدمات بالرأس وسحجات بالذراع الأيمن.

وتلقي قسم شرطة الهرم، بلاغًا من فتاة تدعى «سمر على عماد»، مديرة تسويق، مفاده تعرضها للضرب والسب والقذف، على يد أخرى وبسؤالها أقرت بأن المشكو في حقها تدعى «هدير الصيرفي»، وشهرتها «برلنتى» وهى زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير.

وقالت الشاكية في بلاغها: إنه أثناء تواجدها بأحد المحال بمنطقة حدائق الأهرام حدث خلاف بسبب «البروفا» المكان المخصص لقياس الملابس، وقامت المشكو في حقها بالتعدي على الشاكية بالسب والقذف والضرب، وتحرر محضر برقم 6241 لسنة 2021 إداري قسم شرطة الهرم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

كانت المُغنية برلنتي عامر، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها الزواج من الفنان سعد الصغير مؤخرًا، قائلة: «ربنا يخليك ليا يا جوزي».

وتحمل برلنتي عامر زوجة سعد الصغير الثانية الجنسية المصرية؛ هي ممثلة، شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية المعروفة لم تتوفر أي معلومات بشأن عمرها الحقيقي أو تاريخ الميلاد؛ فيما ذكرت وسائل إعلام أنها في العقّد الثلاثيني من العمر.

بدأت برلنتي، رحلتها مع مجال التمثيل في عام 2016: من خلال ظهورها في مسلسل “نوايا برينة” من تأليف هاني سرحاني ومن إخراج سيف يوسف، كما شاركت برلنتي في عدد آخر من الأعمال وإليكم القائمة الكاملة لجميع أعمالها الني شاركت بها حتى الآن كما يلي (نوايا بريئة 2016 - كلمة سر 2016 - عشان خارجين 2016 - سقوط حر - الخروج 2016 - هربانة منها 2017 - عنتر ابن ابن ابن ابن شداد 2017 - رمضان كريم 2017 - ولاد إمبابة 2020 - حب عمري 2020).

 

 

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