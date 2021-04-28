طعنها 12 مرة.. تفاصيل قتل شاب لوالدته في نهار رمضان بعين شمس

شهدت منطقة عين شمس واقعة مأساوية منذ يومين حدثت في نهار رمضان حيث أقدم شاب على قتل والدته بـ١٢ طعنة نافذة أودت بحياتها في الحال بعين شمس.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن الشاب الذي طعن والدته بـ١٢ طعنة بمنطقة عين شمس مهتز نفسيًا ويعاني من اضطرابات منذ فترة، وأن شهود العيان أكدوا أنه دائم التشاجر مع والدته والجيران وكانت والدته دائمًا ما تترجى أهالي المنطقة عدم الإبلاغ عن نجلها بعد كل مشاجرة يفتعلها.

بداية الواقعة

وكان رجال مباحث قسم شرطة عين شمس تلقوا بلاغًا من الأهالي بمقتل سيدة بعدة طعنات على يد نجلها وبانتقال رجال المباحث إلى مكان الواقعة وعثروا على سيدة مسنة بها ١٢ طعنة.

وبإعداد الأكمنة الأمنية اللازمة تمكنوا من ضبط المتهم وأعترف بارتكابه الواقعة.

النيابة تقرر توقيع الكشف الطبي النفسي علي المتهم

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عمر صبيح، رئيس نيابة الحوادث، إيداع المتهم بقتل والدته بدائرة قسم شرطة عين شمس، مستشفى الأمراض العقلية "العباسية" وتوقيع الكشف الطبي عليه، كما قررت النيابة حبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بدفن جثة المجني عليها، عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

المتهم مريض بمرض “الذهان”

وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أحمد حنفي رياض، المحامي العام الأول، أن المتهم مصاب بمرض عقلي نادر يسمي " الذهان" ولا يدرك الأفعال والتصرفات التي أقدم عليها.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم والذي ظهر عليه عدم الإدراك ونطق الشهادتين أمام المحقق، كما ظل يردد عاوز كحك العيد.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها، عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

وبضبط المتهم ظهرت عليه أعراض عدم الإدراك، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

مرض الذهان

مرض الذهان هو أحد الأمراض النفسية وهو عبارة عن اضطراب نفسي، ويصيب الأشخاص في الفئة العمرية بين 16 و30 عاماً أكثر من الفئات العمرية الأخرى، وينتشر مرض الذهان بين ما يقارب 1% من البشر حول العالم، وعادة ما تظهر على المرضى أعراض مثل الحيرة والارتباك والهلوسة، وأمور أخرى سوف نستعرضها في الأقسام التالية.

بينما قد تظهر الأعراض واضحة لدى بعض المرضى، إلا أن الأمر ليس كذلك لدى جميع مرضى الذهان، فالبعض قد يشعر أن لا خطب فيه حتى يبدأ بمحاولة شرح أفكاره للآخرين، هنا يظهر الخلل، وقد يشعر المريض بالهلوسة وسماع أصوات غير موجودة هو العرض الأكثر شيوعاً في هذه الحالة، وهناك من يستطيع شم أو لمس أو تذوق أمور غير موجودة كذلك.