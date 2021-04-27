ولى العهد السعودى ينفى فرض أى ضرائب على الدخل فى المملكة

نفى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، وجود أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.

وقال ولى العهد: "لن تكون هناك ضرائب على الدخل بتاتا في السعودية"، مؤكدا أن الحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، وهو قرار مؤقت.

وكشف الأمير محمد بن سلمان عن أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام الجاري أو العامين المقبلين، موضحاً أن أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميا.

وأضاف بن سلمان أن نسبة التملك للمساكن قبل رؤية 2030 كانت 47% فقط.

وأوضح بن سلمان أنه كانت هناك خطوات حيوية في 2015 من خلال إعادة هيكلة وزارات وتأسيس مجالس جديدة.

وأشار ولى العهد السعودى إلى أن عام 2019 شهد تحقيق معظم الأهداف.

جاءت تصريحات ولى العهد السعودى خلال مقابلة بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030.

وأكد ولي العهد السعودي أن النفط خدم السعودية فالمملكة دولة قائمة قبل النفط، وجاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين.

كما شرح ولي العهد السعودي، أرقاما معنية بسياسات الإسكان، وسن التشريعات ومساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة.