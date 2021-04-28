القبض على 7 عناصر إجرامية يتاجرون فى المخدرات بالمنوفية

تمكنت مباحث المخدرات من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، بمركزي تلا وشبين الكوم التابعين لمدرية أمن المنوفية.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارًا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد قيام المقدم محمد ماهر النحاس رئيس مباحث المخدرات من ضبط 3عناصر إجرامية تخصصوا بالاتجار في المواد المخدرة.

وترجع أحداث الواقعة إلى ورود معلومات سرية لمباحث المخدرات عن ثلاثة عناصر مقيمين بمراكز مختلفة تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وتم عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط العناصر وهم "أ، ع، أ، ع" ٣٧ سنة عاطل ومقيم بقرية كفر السكرية التابعة لمركز تلا و"ه، ر، ش، ي، ع" ٣٥ سنة وعاطل ومقيم قرية كفر طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم، و"ي، ف، ه، ع، ا" ٣٨ سنة عاطل ومقيم بقرية كفر السكرية التابعة لمركز شبين الكوم، وتم التحفظ على المضبوطات والأحراز التي تم ضبطها بحوزة المتهمين وهي قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، وإحدى عشر لفافة من مسحوق الهيروين المخدر، وسلاح أبيض وسكينة، ودراجة نارية دون لوحات معدنية وثلاثة هواتف محمولة ومبالغ مالية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمين.

كما تمكنت مباحث المخدرات بالمنوفية من ضبط أربع عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بجميع أنواع المواد المخدرة وضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة البيضاء والنارية.

وترجع أحداث الواقعة بعد تحريات قسم مباحث المخدرات رصدت أربع عناصر إجرامية لاتجارهم في المواد المخدرة وهم المتهم"ع، ا، ع، ا، س" 44 سنه، عاطل و مقيم قرية رملة الانجب مركز أشمون، والمتهم الثاني "ا، م، ع، ا، د، " 23 سنة عاطل ومقيم قرية رملة الانجب مركز أشمون كما تم ضبظ " ب، م، ا، ح،" 30 سن عاطل- مقيم رملة الإنجب مركز أشمون و"ا، ف، ع، ز" 27 سنة عاطل ومقيم رملة الإنجب التابعة لمركز أشمون.

وبالانتقال والفحص تم ضبط تشكيلة من المواد المخدرة والأسلحة بحوزتهم حيث تم ضبط 4 قطع كبيرة الحجم داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي نصف كيلوا، وعشرون قطعة داكنة اللون لجوهر الحشيش وزنت حوالى 150 جرام، كما تم ضبط 2 سلاح أابيض سنجة كبيرة الحجم و1 هاتف محمول يسهل عملية الاتصال بالعملاء، كما تم ضبط مبلغ مالي متحصلات البيع للمواد المخدرة و 79 قرص لمخدر الأبتريل المخدر، وضبط بحوزتهم بندقية فرد خرطوش خمس طلقات تستخدم للدفاع عن نشاطهم الإجرامي وطلقات نارية من ذات العيار وفرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتحرر عن ذلك المحضر.