«نظرة رحمة».. طلاب الشهادة الثانوية يستغيثون بوزير التربية والتعليم

اشتكى عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي من تبعات قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والخاصة بإنهاء العام الدراسي في شهر أبريل، مطالبين الوزارة بالنظر لهم بعين الرحمة.

وقال مؤنس محمد، طالب بالصف الثالث الثانوي إن المنهج كبير، إضافة إلى أن الكثير من المعلمين لا يشرحون داخل الفصول، مناشدًا الدكتور طارق شوقي بتخفيف المناهج وإلغاء الوحدة الأخيرة أو جعلها للاطلاع فقط.

أضافت نهى حماد، طالبة بالصف الثالث الثانوي، لـ"الدستور"، أن الطلاب يريدون من وزارة التربية والتعليم عمل نماذج استرشادية لكل المواد ورفعها على موقع الوزارة: “نريد التدريب على نظام الامتحان والأسئلة، نشعر بالتوهان في ظل القرارات الكثيرة".

فيما قال محمد جميل، الطالب بالصف الثالث الثانوي إنه يجب على وزارة التعليم تكثيف حصص مصر، وهى دروس تبثها وزارة التربية والتعليم لطلاب الشهادة الثانوية، مؤكدًا أن طلاب الثالث الثانوي يحتاجون بالفعل لنماذج استرشادية والنظر إليهم بعين الرحمة، لافتًا إلى أنه يتمنى عقد الامتحانات ورقي وليست إلكتروني.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم ضوابط التقييم لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني للفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2021 والتي جاءت كما يلى:



1. بالنسبة لسنوات النقل بمدارس التعليم الفني، ينتهي العام الدراسي بنهاية امتحانات شهر أبريل 2021.

2. بالنسبة لسنوات النقل بالمدارس الفنية التي تطبق المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، يتم استكمال تدريب الطلاب على الجدارات التى لم يتم الانتهاء منها حتى بدء إجازة عيد الفطر المبارك، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على أبنائنا الطلاب والزملاء العاملين بمدارس التعليم الفني، على أن يتم ترحيل أية وحدات لم يتم البدء في دراستها إلى ما قبل بداية العام الدراسي القادم إذا ما دعت الحاجة لذلك.

3. بالنسبة للطلاب الذين لهم امتحانات تكميلية، والطلاب المتقدمين على نظام العمال في سنوات النقل تقوم المديريات التعليمية بتحديد مواعيد الامتحانات الخاصة بهم على أن تكون خلال شهر مايو 2021، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على أبنائنا الطلاب والزملاء العاملين بمدارس التعليم الفني.

4. بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول 2021، يتم استكمال الدراسة طبقًا للنظام المتبع حاليًا وتعقد الامتحانات العملية والتحريرية طبقًا للمواعيد المحددة سلفًا، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ حفاظًا على أبنائنا الطلاب والزملاء بلجان سير الامتحان ولجان تقدير الدرجات بامتحانات الدبلومات الفنية.