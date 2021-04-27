الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تشغيل 7 سيارات لتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز بالجيزة أول مايو

منافذ متنقلة
منافذ متنقلة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية أول شهر مايو المقبل تشغيل ٧ سيارات متحركة لتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز في محافظات الجيزة والتي تشمل مدينتي أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعياط والبحيرة والفيوم والإسماعيلية  وتتراوح حمولتها ما بين ٥ أطنان وطن ونصف في المناطق الأكثر احتياجا كأولوية لوصول الدعم إلى مستحقيه.

وقال محمد حافظ مسؤول بمشروع عربيتي لشباب الخريجين في تصريح لـ"الدستور" إن هناك توسع في إطلاق السيارات المتحركة التابعة لـ٣ جهات منها وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وصندوق تحيا مصر لتوفير السلع الحرة بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 25% وتوفير سلع تموينية وفارق نقاط الخبز في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق التي تخلوا من الخدمات التموينية أو مشروع جمعيتي لشباب الخريجين أو بقال تمويني أو منافذ وزارة التموين والتي تشمل المجمعات الاستهلاكية أو الهايبرات الماركت التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة أو الشركة العامة لتجارة الجملة.

وأضاف أنه لأول مرة تم استحداث قطاع في وزارة التموين والتجارة الداخلية المنافذ المتنقلة لمتابعة المنافذ المتحركة وتوفير السلع لها من خلال 5 مصادر منها الشركة المصرية لتجارة الجملة تقوم بتوفير السلع السيارات التي تقع في دائرة محافظات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد في حال وجود تلك السيارات في النطاق تلك المحافظات والشركة العامة لتجارة الجملة تقوم بتوفير السلع التموينية لمحافظات الوجه البحري وشركات النيل للمجمعات الاستهلاكية والأهرام للمجمعات الاستهلاكية والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أنه تم البدء في إطلاق هذا المشروع ب3سيارات متنقلة في مدينتي أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر حيث تم تشغيل سيارتين تعمل على جدول بالمواعيد وخطوط السير يتم اعتمادها من الإدارة التموينية التابعة لها تلك السيارات.

وتابع أن التجربة في مناطق المدن الجديدة لاقت نجاحا كبيرا وواسعا وقبول بين المواطنين وحالة رضا بمبدأ خليك في بيتك التموين هيكون عندك وخاصة أن المواطن من مقيمي حدائق أكتوبر واكتوبر الجديدة كان يقوم باستغراق وقتا طويلا في الحصول علي صرف السلع التموينية والتنقل بين وسائل المواصلات ومدي الإرهاق الشديد والتعب والتكلفة المواصلات حتي يتم صرف سلع تموين وفارق نقاط الخبز بسبب عدم وجود منافذ تموين أو محلات بقالة تموينية الأمر تغير حاليا بالتفكير خارج الصندوق لتشغيل تلك السيارات المتحركة في المناطق الأكثر احتياجا.

وزارة التموين صندوق تحيا مصر المتحركه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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