الطريقة التيجانية تدعو التشاديين للتهدئة والمصالحة من أجل استقرار البلاد

دعت الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي بالجزائر الأطراف التشادية للتهدئة والمصالحة لتفويت أية فرصة لضرب استقرار البلاد إثر رحيل الرئيس إدريس ديبي.

وأهاب الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ علي بالعرابي التجاني في بيانه بالأطراف التشادية إلى التعقل و الجنوح للسلم و المصالحة الشاملة بين أطيافه السياسية ومكونات المجتمع حتى يفوت الفرص الضائعة التي تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.

وحث الخليفة العام للطريقة التيجانية أقطاب زاويته في دولة تشاد إلى "السعي الجاد والحثيث للدعوة للتهدئة و لم الشمل و هذا بمعية كافة الأطراف الفاعلة دينية و مدنية".

وأشاد الشيخ علي بلعربي الخليفة العام بموقف الجزائر الداعي "إلى ضرورة التمسك الصارم بالمبدأ الأساسي للإتحاد الإفريقي المتعلق برفض التغييرات المنافية للدستور".

وعبر الشيخ بلعرابي عن خالص تعازيه لعائلة المرحوم و للشعب التشادي اثر هذا المصاب، مذكرا بمناقب الفقيد في الدفاع عن بلده و دينه، والدور البطولي والفدائي الذي قام به من أجل وطنه وبلده، حتى استشهد في ساحة النزال تاركاَ ورائه إرث كبير من العمل الجاد والهام، وذلك في سبيل أستقرار الأوضاع.