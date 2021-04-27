شاب يوزع أكياس تمور مكتوب عليها «ادعولي اتجوزها» على الصائمين في كفر الشيخ

وزع شاب بمدينة كفر الشيخ أكياس تمور على الصائمين في مجمع المواقف، وأرفق كل واحد منهم بورقة مكتوب عليها «الرجاء الدعاء أن يجمعني الله بالفتاة التي أحبها علي سنة الله ورسوله اللهم أمين .. كل سنة وأنت طيب مانقص مال من صدقه.. الصدقة تؤتي بالبركة ورضا الله».

ولاقي ما فعله الشاب استحسان العديد من المواطنين، كونه يستعين على قضاء حاجته بالصدقة في شيئ يريده، مشيرين إلى أنها لفتة طيبة من شاب في مقتبل العمر أن يفكر بهذا الأسلوب الذي يتقرب فيه من الله أكثر فأكثر ويكسب من خلاله ثواب إفطار صائم وأيضا أن يكسب دعاء الصائمين.