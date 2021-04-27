لـ«المصريين».. الإجراءات اللازمة في حالة دفن الجثمامين بأراضي دولة الكويت

ترصد «الدستور» كل ما يخص الإجراءات اللازمة في حالة دفن الجثمان بأراضي دولة الكويت، للمصريين المقيمين، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وجاءت الإجراءات كالآتي:

على المبلغ عن حالة الوفاة إحضار أصل إثبات شخصية له. حضور عدد (2) شهود بأصل إثبات الشخصية الخاص بهم. إحضار بلاغ الوفاة الصادر من المستشفى أو الأدلة الجنائية بإدارة الطب الشرعي. إحضار أصل جواز سفر المتوفي. إستيفاء النماذج الخاصة بالقنصلية بشأن دفن الجثمان بالكويت. استلام شهادة لمن يهمه الأمر من القنصلية لإنهاء إجراءات الدفن بالكويت. يجب أن يتوافر أحد أقارب المتوفي من الدرجة الأولى (مصري الجنسية) للموافقة رسمياً على الدفن بالكويت . أو قيام ذوي المتوفي من الدرجة الأولي في مصر بتحرير اقرار موثق من إدارة الشئون القنصلية بوزارة الخارجية المصرية أو من احد سفارتها أو قنصليتها بالخارج لإرسال موافقة الأهل على الدفن بالكويت للقنصلية. يتم تسليم ذوي المتوفي شهادة لمن يهمه الأمر من القنصلية لإنهاء إجراءات دفن الجثمان بالكويت. وبعد ذلك يتم استلام اصل شهادة الوفاة من سجل المواليد والوفيات التابع للمتوفي ومن ثم مراجعة القنصلية مع إحضار أصل جواز سفر المتوفي وشهادة الوفاة المصدقة من الخارجية الكويتية للقنصلية. تقوم القنصلية بإلغاء أصل جواز سفر المتوفي مع إرسال أصل الجواز وشهادة الوفاة للجهات المصرية لتسجيل واقعة الوفاة بالسجلات الرسمية.

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.



ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.