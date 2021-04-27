ولى العهد السعودي: 2019 شهد تحقيق معظم الأهداف التى خططنا لها

قال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، إنه كان هناك خطوات حيوية في 2015 من خلال إعادة هيكلة وزارات وتأسيس مجالس جديدة، لافتًا إلى أن 2019 شهد تحقيق معظم الأهداف.

وأوضح ولى العهد أن الهدف من صندوق الاستثمارات العامة الآن هو تحقيق النمو، وفقا لما أوردته قناة العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

جاءت تصريحات ولى العهد السعودى خلال مقابلة بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030.

وأكد ولي العهد أن النفط خدم السعودية، والمملكة دولة قائمة قبل النفط وجاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، شارحًا أرقامًا معنية بسياسات الإسكان، وسن التشريعات ومساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة.

أكد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية عقد مؤخرًا أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.