الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الزراعة» توافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز شباب بالمنوفية

السيد قصير
السيد قصير

وافق وزير الزراعة الثلاثاء، على طلب مقدم من محافظ المنوفية بشأن تخصيص قطعة أرض زراعية تبرع بها مواطن لإنشاء مركز لشباب داخل قرية بمركز قويسنا، لكونها من أشكال النفع العام والذي يسمح به القانون.


وخاطب الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، محافظ المنوفية، للتأكيد على الموافقة الخاصة بإنشاء مركز شبابجاء فيه :"بالإشارة إلـى كـتـاب سيادتكم رقم ۱۲۹ بتاريخ ۲۰۲۰ / ۱ / ۳۰ م بشأن طلب الموافقة على إقامة مركز شباب على مساحة ٢٠١٥٤١ الواقعة بحوض داير الناحية، زمام ناحية كفر أشليم، مركز قويسنا، والمزكى من  النائب عصمت زاید "عضو مجلس النواب"، تبرع المواطن حسن أحمد السيد عطا، حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام، المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة، رقـم 53 لسنة 1966 م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983م، وينطبق بشأنه الشروط الوارده بالقرار الوزاري 615 لسنة 2016م.

وأوضح وزير الزراعة في الخطاب، الموجه لمحافظ المنوفية، أن جهات الأختصاص بالوزارة، توافق على إقامة مركز الشباب بالمساحة محل الطلب، وذلك طبقا للحدود الموضحة بمحضر معاينـة مديرية الزراعة بالمنوفية المؤرخـه فـي 9/10/2020 ومـذكرة الإدارة المركزيـة لحمايـة الأراضي، المؤرخة في 15/2/2021، المعروضة علينـا مـن الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعه، وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهه الطالبة وإستيفاء اشتراطات وموافقات جميع الجهات المعنية الأخرى، طبقا للقواعد والقوانين المنظمـة لـذلك مـع حـفـظ حـق الـوزارة في المحاضر المحررة ودون أدنى مسئولية على الوزارة لدى حقوق الغير. 

محافظة المنوفية الزراعة وزارة وزير الزراعة يوافق قطعة أرض

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