الأنبا أرساني يترأس صلوات بصخة الثلاثاء بكنيسة الأنبا بولا بهولندا

الأنبا أرساني يترأس صلوات بصخة الثلاثاء بكنيسة الأنبا بولا هولندا

ترأس الأنبا أرساني، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهولندا، مساء اليوم، بصخة أسبوع الآلام المقدس ليوم الثلاثاء، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بولا بمدينة ليو اردن بهولندا.

وشارك في صلوات بصخة الثلاثاء كهنة وشمامسة الكنيسة، وأعداد محدودة من الأقباط، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين .

ويشكل أسبوع الآلام أو أسبوع «البصخة المقدسة» بشكل عام فلسفة خاصة في الفكر الكنسي، حيث يشير في مُجمله إلى عبور النفس البشرية من رحلة الأتعاب وأوجاع الخطية إلى فرح الانتصار بالقيامة، وتناسب القراءات هذه التشبيهات، ولكل يوم قراءاته الخاصة وعظاته وألحانه التي يتميز بها عن اليوم الذي يسبقه.

وبدأ الأقباط أسبوع الآلام الذي يعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى الجمعة الحزينة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشرة مساء وحتى الرابعة عصر اليوم الثاني أو حسب مقدرة كل واحد.

ويستبدل الأقباط، خلال أسبوع الآلام، صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتي تبدأ صباحًا ومساء، وصلوات البصخة تعني العبور من الظلمة إلى النور، والتي تمتد أسبوعًا كاملًا، صباحا ومساءً، في الخورس الثاني من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح وهو مصليًا في جبل جثيماني وسط الكنيسة، ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة، وتسدل الكنائس الستائر السوداء.

ويمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح، ويتم الانخراط في التأمل والزهد والتقشف والصيام والإحساس بآلام المسيح، كما يمتنعون خلال أسبوع الآلام، الذي يعد أقدس أيام السنة، عن الأطعمة ذات المذاق الحلو والعصائر والاكتفاء بأكلة واحدة تكون غالبًا من الماء والملح.