الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا أرساني يترأس صلوات بصخة الثلاثاء بكنيسة الأنبا بولا هولندا

الأنبا أرساني يترأس صلوات بصخة الثلاثاء بكنيسة الأنبا بولا بهولندا

الأنبا أرساني
الأنبا أرساني

ترأس الأنبا أرساني، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهولندا، مساء اليوم، بصخة أسبوع الآلام المقدس ليوم الثلاثاء، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بولا بمدينة ليو اردن بهولندا.

وشارك في صلوات بصخة الثلاثاء كهنة وشمامسة الكنيسة، وأعداد محدودة من الأقباط، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين .

ويشكل أسبوع الآلام أو أسبوع «البصخة المقدسة» بشكل عام فلسفة خاصة في الفكر الكنسي، حيث يشير في مُجمله إلى عبور النفس البشرية من رحلة الأتعاب وأوجاع الخطية إلى فرح الانتصار بالقيامة، وتناسب القراءات هذه التشبيهات، ولكل يوم قراءاته الخاصة وعظاته وألحانه التي يتميز بها عن اليوم الذي يسبقه.

وبدأ الأقباط أسبوع الآلام الذي يعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى الجمعة الحزينة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشرة مساء وحتى الرابعة عصر اليوم الثاني أو حسب مقدرة كل واحد.

ويستبدل الأقباط، خلال أسبوع الآلام، صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتي تبدأ صباحًا ومساء، وصلوات البصخة تعني العبور من الظلمة إلى النور، والتي تمتد أسبوعًا كاملًا، صباحا ومساءً، في الخورس الثاني من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح وهو مصليًا في جبل جثيماني وسط الكنيسة، ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة، وتسدل الكنائس الستائر السوداء.

ويمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح، ويتم الانخراط في التأمل والزهد والتقشف والصيام والإحساس بآلام المسيح، كما يمتنعون خلال أسبوع الآلام، الذي يعد أقدس أيام السنة، عن الأطعمة ذات المذاق الحلو والعصائر والاكتفاء بأكلة واحدة تكون غالبًا من الماء والملح.

أخبار الكنيسة الانبا ارساني اسقف هولندا البصخة أسبوع الآلام

الأكثر قراءة

شاهد| فيديو واقعة اتهام زوجة سعد الصغير بالتعدي على فتاة بالضرب والسب

القصة الكاملة للهجوم على تامر عاشور بسبب طفلة السرطان

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

النيابة تأمر بحبس فني مزلقان في حادث قطار بالسويس

سعد الصغير ينسحب من برنامج «العرافة»: «فيها خراب بيوت.. أنا عندى عيال»

بايدن: سنحتفل بذكرى استقلال أمريكا.. وهزمنا «كورونا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د.إلهام سيف الدولة حمدان

(ريما) الإخوان.. والأعمال الفنية الوطنية

محمود خليل

خبيئة آدم (14).. أين ترقد عظام "الترجمان"؟

د. القس صفوت البياضى

مصر قلب الشرق الأوسط.. عريقة وعتيقة

مؤمن المحمدي

توتال توتال

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟

الخارجية الفلسطينية تدين توزيع "مجلس بقعوت" قرارات هدم في الأغوار الشمالية