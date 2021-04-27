الثلاثاء 27 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مساهمة في حياة كريمة

جامعة طنطا توزع 300 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجاً بقرى زفتى

جامعة طنطا
جامعة طنطا

‏أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، عن توزيع 300 كرتونة مواد غذائية ، اليوم، للأسر الأكثر احتياجاً بقرى مراكز زفتي بمحافظة الغربية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن كاهل المواطنين ومساهمة في رفع العبء عن كاهله.

وقال الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أنه تم توزيع 150 كرتونة مواد غذائية لأهالى قرية كفر شماره و150 كرتونة لأهالي كفر دمنهور القديم بمركز زفتى وكلي القريتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"

أكد نائب رئيس الجامعة على استكمال دور جامعة طنطا في تقديم مزيد من الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجدّ، ‏مثمنًا جهود محمد غازي مدير عام المشروعات، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة المشرفان على عملية التوزيع.

 

وعلي جانب آخر، انعقاد الاجتماع الشهرى لمجلس جامعة طنطا بحضور محافظ الغربية ونائبه، حيث ترأس الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، الاجتماع الشهري لمجلس الجامعة بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، ونواب رئيس الجامعة الدكتور عماد عتمان ، والدكتور  الرفاعي مبارك ، والدكتور كمال عكاشة، وعمداء الكليات، وعدد من رؤوساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمهندس أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

أكد رئيس جامعة طنطا، أهمية التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، القيام بدورها في خدمة المجتمع بما يدعم تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ودعم عديد المبادرات ‏الوطنية التي تتبناه الدولة لخدمة المواطنين.

هذا وتناول المجلس في جلسته اليوم عدد من القضايا والموضوعات في مجالات البحث العلمي والتعليم والطلاب و.شؤون خدمة المجتمع، والمشاركة المجتمعية والميدانية والالتحام بكافة طوائف المجمتع المصري.

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