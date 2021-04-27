الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بن سلمان: رؤية 2030 هدفها تحقيق اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين

بن سلمان
بن سلمان

قال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، أن نسبة التملك للمساكن قبل رؤية 2030 كانت 47% فقط، وفقا لما أوردته قناة العربية فى نبأ عاجل.

جاءت تصريحات ولى العهد السعودى خلال مقابلة بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030.

وأكد ولي العهد السعودي أن النفط خدم السعودية فالمملكة دولة قائمة قبل النفط، وجاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين.

كما شرح ولي العهد السعودي، أرقاما معنية بسياسات الإسكان، وسن التشريعات ومساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة.

كان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أكد باجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية عقد أخيرا أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.

وأعرب ولي العهد السعودي عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية التي تغلبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية.

كما أشاد ولى العهد بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عززت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية، مؤكدا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة، لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.

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