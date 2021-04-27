بعد تصدرها الترند بمشهد «فلاحة».. الطفلة ريما لـ«الدستور»: لست متنمرة

في «خلي بالك من زيزي»

حالة من الجدل أثارتها الطفلة ريما التي ظهرت في مسلسل خلي بالك من زيزي وكانت تمثل الطالبة المتنمرة في فصلها وتصدرت صورها الفيس بوك بمشهد "الفلاحة" والتي كانت تتنمر فيه من زميلتها في الفصل.

“الدستور” تواصلت الدستور مع الطفلة.

تقول ريما مصطفي عبد القادر أنها تبلغ من العمر ٧ سنوات وأنها تمثل منذ أن كانت في سن الخامسة، أضافت أنها اشتركت في مسلسلين في دراما رمضان لعام ٢٠٢١ وهما مسلسل خلي بالك من زيزي بطولة أمينة خليل ومسلسل كل ما نفترق لريهام حجاج.

وأضافت ريما خلال تصريحاتها لموقع “الدستور” أنها تحاول التوفيق بين الدراسة والتمثيل مؤكدة أن التمثيل موهبتها وكان أول ظهور لها في فيلم افتتاح مسجد العاصمة الإدارية، وأشارت أن حلمها التمثيل مع دنيا سمير غانم.

وتقول إيناس كمال والدة الطفلة ريما في تصريحات خاصة لموقع “الدستور” إن والد ريما هو مصطفى سليم ممثل مسرحي. وكانت ريما تحضر عروضا كثيرة مع والدها وتقلد بعض المشاهد من تلك العروض في المنزل.

وقالت أنها لم تكن تنتبه لموهبة ريما جيدا حتى شاركت في فيديو افتتاح مسجد الفتاح العليم، إذ أُعجب بها الناس من خلال مشاركتها في الفيديو.

تضيف أنها تشجع ابنتها دائما علي ممارسة موهبتها قائلة : اول ما حسيت ان موهبة الفن فيها علي طول شجعتها ووقفت في ضهرها وناوية اسندها لاخر العمر .

أشارت إلي أنها في المدرسة لم تكن مشاغبة وذلك علي عكس دورها في مسلسل خلي بالك من زيزي قائلة : بل بالعكس هي طيبة وحنونة مع زملائها وتحبهم كثيرا وعلي عكس شخصيتها في المسلسل.

وعن كيفية ترشيحها لمسلسل "خلي بالك من زيزي"، قالت والدة ريما إن ذلك جاء من خلال المخرج المنفذ، الذي قابلها في مكتب ترشيح ممثلين، وكان الاختبار الموضوع لها هو أن تحفظ مشهدا وتؤديه خلال 5 دقائق فقط، وبالفعل نجحت فيه وانضمت إلى أسرة المسلسل.

ومسلسل "خلي بالك من زيزي" من بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح وبيومي فؤاد، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي ويناقش بعض القضايا الهامة.