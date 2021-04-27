إقامة بصخة الإثنين ببعض رعايا الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية

أقيمت، مساء أمس، صلوات ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة، بكنائس الإيبارشية البطريركية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ترأس الأب هدية تامر، الراعي المساعد بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة، صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة، وذلك بمشاركة الإكليريكي ميشيل ألفي، وبحضور خورس شمامسة الكنيسة.

في سياق متصل، ترأس الأب يوحنا عادل، راعي كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، صلاة البصخة المقدسة، بمشاركة شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية، كما أقيمت صلاة البصخة المقدسة بكنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا، حيث ترأس الصلاة الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة، وذلك بمشاركة خورس شمامسة الكنيسة، والمؤمنين



وقامت كنائس الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية خلال صلوات بصخة أسبوع الالآم ليوم الثلاثاء ، بحضور أعداد محدودة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين المصلين والالتزام بارتداء الكمامات، وقياس درجات حرارة المصلين قبل دخول الكنائس.

وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الآلام" الأحد الماضي احتفالات أحد الشعانين، مرورًا بالإثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد والجمعة العظيمة، ثم سبت النور وأحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي تعقبه احتفالات شم النسيم.