الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسهم أوروبا تغلق منخفضة بعد كشف يو.بي.إس عن خسائر من انهيار أركيجوس

أسهم أوروبا
أسهم أوروبا

أغلقت أسهم أوروبا على هبوط طفيف، اليوم الثلاثاء، حيث لم يكن التفاؤل بشأن أرباح بريطانية قوية كافيا بعد أن كشف يو.بي.إس عن خسائر في معاملات مع شركة الاستثمار الأمريكية أركيجوس، في حين صعدت أسهم شركات السفر إلى مستويات قياسية وسط آمال في انتعاش أعمالها بعد كوفيد.
 

نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، مع عزوف المستثمرين تكوين مراكز كبيرة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، غدا الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي.
 

وصعد سهم شركة النفط العملاقة بي.بي 0.4 بالمئة بعد زيادة كبيرة في أرباح الربع الأول من السنة وعزمها إعادة شراء أسهم، في حين ارتفع سهم بنك إتش.إس.بي.سي الذي تتركز أعماله في آسيا 4.2 بالمئة عقب إعلانه عن أرباح فصلية قوية.
 

في غضون ذلك، هبط سهم يو.بي.إس اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى إقفال له في شهرين بعد أن تكبد البنك خسارة غير متوقعة بلغت 774 مليون دولار من تعاملات مع أركيجوس، مما ألقى بظلاله على زيادة فاقت التوقعات في صافي الربح الذي ارتفع 14 بالمئة.
 

لكن الأسواق راوحت نطاقا ضيقا مع ترقب المستثمرين لأي مؤشرات على توقيت تشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي، وهو ما قال البنك المركزي الأمريكي إنه سيعتمد على مستويات التوظيف والتضخم.
 

وقال المحللون لدى أوني كريديت "في النهاية، سيكون التوقيت الدقيق لتغيير السياسة وفقا لتقدير مجلس الاحتياطي. سيرغبون على الأرجح في رؤية سلسلة أفضل من بيانات الوظائف والنشاط الاقتصادي بما يحدث تقليصا كبيرا في ‘الفجوات’ مع مستويات ما قبل الأزمة، ويدعمها تحسن مستدام في الوضع الصحي".

أسهم أوروبا الاستثمار الأمريكية كوفيد اوروبا مجلس الاحتياطي الاتحادي النفط العملاقة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للهجوم على تامر عاشور بسبب طفلة السرطان

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

«بعتت لي بوسة».. صالح جمعة يؤكد: صافينار «عاكستني»

القبض على قاتل الشهيد أشرف فتحي أمين شرطة بشبرا الخيمة

وائل لطفي رئيسًا لتحرير «الدستور»

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د.إلهام سيف الدولة حمدان

(ريما) الإخوان.. والأعمال الفنية الوطنية

محمود خليل

خبيئة آدم (14).. أين ترقد عظام "الترجمان"؟

د. القس صفوت البياضى

مصر قلب الشرق الأوسط.. عريقة وعتيقة

مؤمن المحمدي

توتال توتال

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟

الخارجية الفلسطينية تدين توزيع "مجلس بقعوت" قرارات هدم في الأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل مجموعة من الفلسطينيين في الضفة وغزة