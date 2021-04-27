الرئيس الجزائرى يصدر قرارا بتنفيذ مشروع إنتاج لقاح سبوتنيك الروسى

قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع إنتاج لقاح "سبوتنيكV " الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد والإسراع في وتيرة التطعيم وطنيا.

وأمر الرئيس تبون خلال اجتماع بحضور عدد من الوزراء لتقييم الوضع الوبائي في الجزائر، بالمضي على الفور في تنفيذ مشروع إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت صحيفة الشروق الجزائري، أن الرئيس تبون قدم توجيهات بضرورة تقديم الإحصائيات من كل ولاية بشكل دقيق، ومباشرة تحقيق وبائي فوري حول أشكال الفيروسات المتحورة في الجزائر.

كما أصدر الرئيس الجزائرى قرارا بمضاعفة حملات التوعية على أوسع نطاق واحترام الإجراءات الوقائية، على خلفية التهاون المسجل، على أن يشمل التوعية كل الفضاءات والمرافق العمومية، خاصة المؤسسات التربوية والمساجد والأسواق والمحلات التجارية ووسائل النقل.

كما أمر الرئيس تبون أيضا بالتشديد في تطبيق المخالفات، وتكثيف الرقابة لاحترام الإجراءات الاحترازية.

وأشار تبون إلى الإبقاء على الغلق التام للحدود البرية والبحرية والجوية، مع الرفع من مستوى اليقظة يوميا.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر تسجيل 232 حالة إصابة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 121 ألفا و344 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3225 حالة وفاة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من منتصف الليل إلى 4 صباحا في 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.