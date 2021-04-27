الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الجزائرى يصدر قرارا بتنفيذ مشروع إنتاج لقاح سبوتنيك الروسى

الرئيس الجزائرى
الرئيس الجزائرى

قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع إنتاج لقاح "سبوتنيكV " الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد والإسراع في وتيرة التطعيم وطنيا.

وأمر الرئيس تبون خلال اجتماع بحضور عدد من الوزراء لتقييم الوضع الوبائي في الجزائر، بالمضي على الفور في تنفيذ مشروع إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت صحيفة الشروق الجزائري، أن الرئيس تبون قدم توجيهات بضرورة تقديم الإحصائيات من كل ولاية بشكل دقيق، ومباشرة تحقيق وبائي فوري حول أشكال الفيروسات المتحورة في الجزائر.

كما أصدر الرئيس الجزائرى قرارا بمضاعفة حملات التوعية على أوسع نطاق واحترام الإجراءات الوقائية، على خلفية التهاون المسجل، على أن يشمل التوعية كل الفضاءات والمرافق العمومية، خاصة المؤسسات التربوية والمساجد والأسواق والمحلات التجارية ووسائل النقل.

كما أمر الرئيس تبون أيضا بالتشديد في تطبيق المخالفات، وتكثيف الرقابة لاحترام الإجراءات الاحترازية. 

وأشار تبون إلى الإبقاء على الغلق التام للحدود البرية والبحرية والجوية، مع الرفع من مستوى اليقظة يوميا.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر تسجيل 232 حالة إصابة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 121 ألفا و344 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3225 حالة وفاة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من منتصف الليل إلى 4 صباحا في 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

كورونا الرئيس الجزائرى لقاح سبوتنيك ــ V مشروع انتاج اجتماع

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للهجوم على تامر عاشور بسبب طفلة السرطان

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

القبض على قاتل الشهيد أشرف فتحي أمين شرطة بشبرا الخيمة

«بعتت لي بوسة».. صالح جمعة يؤكد: صافينار «عاكستني»

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

وائل لطفي رئيسًا لتحرير «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د.إلهام سيف الدولة حمدان

(ريما) الإخوان.. والأعمال الفنية الوطنية

محمود خليل

خبيئة آدم (14).. أين ترقد عظام "الترجمان"؟

د. القس صفوت البياضى

مصر قلب الشرق الأوسط.. عريقة وعتيقة

مؤمن المحمدي

توتال توتال

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟

الخارجية الفلسطينية تدين توزيع "مجلس بقعوت" قرارات هدم في الأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل مجموعة من الفلسطينيين في الضفة وغزة