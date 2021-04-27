الثلاثاء 27 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كنائس الدلتا الكاثوليكية تطلق صلوات «البصخة» بتدابير وقاية مشددة

الكنيسة
الكنيسة

أقيمت صلوات البصخة المقدسة، بكنائس الدلتا، الكاثوليكية لأسبوع الالآم ، وذلك بإجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

 

ترأس الأب برنابا فانوس، القائم بأعمال الدلتا، صلاة البصخة من كنيسة القديس بطرس والقديسة حنه للأقباط الكاثوليك بطنطا، وذلك بمشاركة شمامسة الكنيسة، وبحضور شعب الكنيسة.

 

 كما ترأس صلاة البصخة المقدسة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقويسنا الشماس وسيم، وذلك بمشاركة شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية.

 

وقامت كنائس الدلتا الكاثوليكية بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية خلال صلوات بصخة أسبوع الالآم ليوم الثلاثاء ، بحضور أعداد محدودة   مع مراعاة التباعد الإجتماعي بين المصلين والالتزام بارتداء الكمامات ، وقياس درجات حرارة المصلين قبل دخول الكنائس .

 

الجدير بالذكر، أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ قد بدأت أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الآلام" الأحد الموافق يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات أحد الشعانين، مرورًا بالإثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي تعقبه احتفالات شم النسيم.

 

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كورونا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الأولى والثالثة.

 

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات أسبوع الآلام، فهناك من قصر الأمر على الكهنة والشمامسة، وهناك من سمح بحضور مناسبة واحدة فقط.

 

بينما قرر البابا تواضروس، السماح بمشاركة الشعب في مراسم وطقوس أسبوع الآلام، وقداس عيد القيامة المجيد، بنسبة 25%، أي بما يُعادل فرد في كل دكة، مع تعليق أي ترتيبات خاصة بخدمات مدارس الأحد والاجتماعات والأنشطة بكافة أنواعها كاملة.

أخبار الكنيسة أسبوع الآلام البصخة البطريركية الكاثوليكية كنائس الدلتا

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