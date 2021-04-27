وزير الاتصالات العراقي يبحث مع السفير المصري مشروع القرية الذكية ببغداد

بحث وزير الاتصالات العراقي المهندس أركان شهاب أحمد الشيباني، اليوم الثلاثاء، مع السفير المصري في بغداد وليد إسماعيل، الاتفاقية العراقية المصرية الأردنية وسبل تطوير واستثمار الشركات المصرية في العراق في مجال الاتصالات، في إطار ما يا يعرف بمشروع القرية الذكية بالعراق.

وقال الشيباني، في بيان نشرته السفارة العراقية، إن "الحكومة العراقية مهتمة بهذه الاتفاقية المشتركة بين الإخوة الأشقاء"، مشددا على رغبة الحكومة في أن يكون هناك تعاون حقيقي مشترك في كثير من المجالات وخصوصاً في مجال الاتصالات بين الأطراف الثلاثة.

من جانبه أكد السفير المصري، عمق العلاقات العراقية المصرية ودعمهم الكامل لوزارة الاتصالات بكل ما يتعلق بخدمات الاتصالات والإنترنيت وفتح مجال التعاون المشترك ضمن الاتفاقية (المصرية العراقية الأردنية) مع الشركات المصرية التي ترغب بالاستثمار في العراق.

وأشار السفير المصري إلى أن "هناك تعاونا مسبقا مع الحكومة العراقية السابقة للتعاون في مجال الاتصالات، داعيا إلى استمرار التعاون في مجال التحويل الرقمي والاستفادة من الخبرة المصرية بشأن الأقمار الصناعية ، مؤكدا “رغبة الأشقاء المصريين ورجال الأعمال على الاستثمار في العراق”.

وكانت العاصمة العراقية بغداد استضافت، نهاية الشهر الماضي، الاجتماع التحضيري لاجتماع القادة الرابع ضمن آلية التعاون الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.

فقد عقد وزراء خارجية كل من العراق والأردن ومصر اجتماعا تحضيريا في بغداد لاجتماع القادة الرابع، ضمن آلية التعاون بين الدول الثلاث والمقرر عقده خلال الفترة القادمة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي في إطار مشروع المشرق الجديد الذي تعتزم الدول الثلاث تشكيله.