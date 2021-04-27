الثلاثاء 27 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 148 مليونًا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفع إلى 148 مليونا و51 ألفا و441 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و124 ألفا و580 حالة.

كما أشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 85 مليونا و722 ألفا و507 أشخاص.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 47 ألفا و691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 32 مليونا و124 ألفا و869 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأنه تم تسجيل 474 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 572 ألفا و674 حالة.

وأضافت الجامعة أنه تم توزيع 230 مليونا و768 ألفا و454 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل بلغ 87 مليونا و867 ألفا و908 أشخاص.

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