تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة قتل وإصابة 5 من أبناء عمومتهم بالمنيا

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات المنيا، الثلاثاء، حبس 4 متهمين على ذمة اتهامهم بقتل ربة منزل وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة بإلقاء مادة سامة عليهم تسببت في إصابتهم باختناق على خلفية مشاجرة وقعت مع أبناء عمومة بقرية دمشير التابعة لمركز المنيا، بسبب خلافات الجيرة والتسابق علي جذب زبائن المحلات التجارية.

وقال محمود البكرى، محامى المجنى عليهم، إن النيابة العامة بالمنيا وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد والشروع فى قتل اخرين على خلفية مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ومحاولة أستقطاب الزبائن كونهم أصحاب محلات تجارية

أشار البكرى إلى أن المتهين هم محمد محمد زكى وشقيقته عزة وزينب مرسى حسن وفاطمة محمود ابراهيم وهم أبناء عمومة للمجني عليهم في المشاجرة كان قد تقرر حبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بقتل رضا عثمان زكى زكى 40 سنه وإصابة كل من شقيقها زكى عثمان وابن شقيقها مدثر زكى وزوجها محمد خلف على وذلك بسبب خلافات الجيرة والأسبقية علي. استقطاب الزبائن كونهم أصحاب محلات تجارية وتطورت المشاجرة الى قيام المتهمين بإلقاء مادة سامة من محل بيع منتجات المبيدات الزراعية ملك نادر خيرى ابو جبل المجاور لمكان المشاجرة بعد ان صعودوا أعلى الدور الثانى وقاموا بصنع مادة سامة وإلقاءها على المجنى عليهم أحدثت بهم اختناقات شديدة.

تم نقل المصابين لقسم السموم بالمستشفي العام لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وأدت الإصابة الي وفاة المجنى عليها رضا واصابة 4 آخرين والذين تم إنقاذهم وعلاجهم وقيدت القضية تحت رقم 3076 لسنه 2021 جنايات جنوب المنيا وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة والتي قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة القضية قبل أن يقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات المنيا تجديد حبسهم.