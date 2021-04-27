الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. انطلاق ووصول 47 رحلة تابعة لمصر للطيران بمطار القاهرة

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصرللطيران بمطار القاهرة الدولي، غداً الأربعاء، ٤٧ رحلة جوية تنقل 2945 راكبا بمعدل ٣٣ دولية إلى كل من “واشنطن، وبغداد، ولاجوس، وأكرا، والدوحة، ولندن، ونيويورك، وأبوجا، وباريس، وإسطنبول، وأمستردام، وأبوظبي، وعمان، ودبي، وميلانو، والبحرين، وبيروت، والشارقة، ومسقط، وأديس أبابا، والخرطوم”، و ٨ داخلية إلى كل من “شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان”، و٦ شحن.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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