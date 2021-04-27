الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تسيير 45 رحلة جوية لـ«مصر للطيران»

مصر للطيران
مصر للطيران

سيّرت شركة مصر للطيران في مطار القاهرة الدولي، طوال اليوم، 45 رحلة جوية، بمعدل 37 رحلة دولية إلى: واشنطن، بيروت، بغداد، جوبا، لاجوس، أكرا، لندن، أبوجا، دبي، أبوظبي، إسطنبول، عمان، الدوحة، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، إربيل.

كما تسير ٨ رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميعها أكثر من 3150 راكباً.

ويتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

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