فرنسا تعتقل والد إرهابى!

منذ تقاعده، يتنقل المواطن التونسى سالم قرشان، ٧٠ سنة، بين تونس وفرنسا. وحتى هذه اللحظة، لم يرتكب أى جريمة غير أنه أنجب، منذ ٣٧ سنة، ولده جمال، منفذ الهجوم على مركز الشرطة الفرنسى، الذى قتل شرطية بطعنات سكين، وهو يهتف «الله أكبر»، قبل أن يلقى مصرعه برصاص أحد زملاء الضحية.

مع والد الإرهابى، أو المتهم بأنه كذلك، تم اعتقال شخصين آخرين، أحدهما استضافه فور وصوله إلى فرنسا، سنة ٢٠٠٩، والآخر استضافه مؤخرًا، بزعم تحديد خلفيات الإرهابى، ومعرفة ما إذا كان قد حصل على مساعدة أو دعم، وما إذا كان على اتصال بجهات إرهابية داخل فرنسا أو خارجها، وبالزعم نفسه، أو للهدف نفسه، قامت السلطات بمداهمة منازل والد الإرهابى وصديقيه، وصادرت تليفوناتهم المحمولة وكل المحتويات التى قد تقودهم إلى أى معلومات.

الحادث على بساطته، قياسًا باقتحام قسم كرداسة مثلًا، نال اهتمامًا غير عادى، سياسيًا وإعلاميًا. وفى حسابه على «تويتر»، كتب الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون: «لن نستسلم للإرهاب الإسلامى» . وقام، يوم السبت، بزيارة أسرة الشرطية الضحية لإظهار دعمه وتضامنه، وتحدث أيضًا مع مفوض الشرطة المحلى، كما قام جان كاستيكس، رئيس الوزراء، بمشاركة تغريدة الرئيس، وكتب أن العملية الإرهابية «استهدفت الجمهورية وهى تعد بمثابة تحدٍ للدولة، ولكننا لن نتساهل إزاءها»، ثم عقد اجتماعًا أمنيًا بحضور وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة المعنية، لدراسة الوسائل والسبل التى من شأنها تجنب حدوث أعمال مشابهة.

ينحدر جمال قرشان من مدينة مساكن التونسية القريبة من ولاية سوسة السياحية، وتقيم عائلته هناك فى منزل بسيط من طابق واحد. وبعد حصوله على شهادة فنى ميكانيكى، ذهب إلى فرنسا، بصورة غير شرعية، وحصل فى ديسمبر الماضى على إقامة صالحة لمدة سنة، وكان يعمل سائقًا فى منطقة باريس. وبعد أن أقام فى منطقة فال دو مارن «شرق باريس»، انتقل مؤخرًا للإقامة مع والده فى مدينة رامبوييه فى منزل يقع خارج المدينة.

الجريمة هى الثالثة فى الدائرة نفسها. ومدينة «مساكن» هى أيضًا مسقط رأس محمد لحويج بوهلال، الذى قام فى ١٤ يوليو ٢٠١٦، ليلة العيد الوطنى الفرنسى، فى مدينة نيس، بتنفيذ هجوم بشاحنة، أسفر عن ٨٦ ضحية و٤٥٨ جريحًا «ثانى أكبر مجزرة عرفتها فرنسا فى السنوات العشر الأخيرة بعد تلك التى حدثت مساء ١٣ نوفمبر ٢٠١٥ فى ملهى الباتاكلان، وفى عدد من مقاهى العاصمة القريبة من ساحة الباستيل الشهيرة ومطاعمها».

النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التى تولت القضية، تعاملت مع الحادث على أنه عمل إرهابى، لمجرد أن الجانى، الذى لا يزال متهمًا، كان يهتف «الله أكبر» وقت ارتكابه الجريمة. فى حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد أقربائه أنه كان يعانى من الاكتئاب ويتابع مع طبيب نفسى فى فرنسا. ونقلت عن قريب آخر أن «جمال كان شابًا هادئًا ومتحفظًا»، و«لم يكن شديد التدين».

فى تونس، كشف محسن الدالى، نائب وكيل الجمهورية، أمس الثلاثاء، عن أن النيابة العامة بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب كلفت فرقة أمنية مختصة بإجراء تحقيق حول «منفذ الهجوم الإجرامى»، وجمع جميع المعلومات حوله، وأشار إلى أنه ليست له أى سوابق بالبلاد، سواء جنائية أو بشأن انتمائه إلى تنظيمات إرهابية. وأوضح الدالى أن تونس تقوم بهذه التحقيقات والأبحاث دون طلب مقدم من السلطات الفرنسية، لأن قانون مكافحة الإرهاب نص على متابعة التحقيق ضد كل تونسى ارتكب جريمة يشتبه فى أنها إرهابية، سواء داخل تونس أم خارجها.

اعتبارات عديدة دعت السلطات التونسية إلى الاهتمام بهذا الملف، بحسب الدالى، من بينها أنه زار تونس للمرة الأولى، بعد هجرة دامت أكثر من عشر سنوات، فى فبراير الماضى، وقضى أكثر من أسبوعين مع عائلته، قبل أن يعود مجددًا إلى فرنسا وينفذ بها جريمته. ما يوجب معرفة الصلات التى ربطته بالأشخاص الذين قابلهم خلال الزيارة والاطلاع على جميع تفاعلاته فى مواقع التواصل الاجتماعى، خلال تلك الفترة، وما بعدها، مع الأخد بعين الاعتبار إمكانية قيامه بتشكيل خلية إرهابية وتأثيره على بعض الشباب التونسى.

حالة سالم قرشان ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، لأنها ببساطة مجرد نموذج لـ«الوضع الفرنساوى» فى التعامل مع أهالى الإرهابيين: مداهمة منازلهم، احتجازهم أو اعتقالهم، ثم أحكام قضائية بحبسهم أو سجنهم. ولعلك تتذكر أننا كنا قد توقفنا، فى مقال سابق، عند حالة عائلة «بلعباس بوناقة»، الذى ذهب إلى تركيا، والتحق بتنظيم «داعش» فى سوريا، التى تلقت منها والدته خبر مقتله، قبل أن يعاقبها القضاء الفرنسى بالحبس لمدة سنتين، ويعاقب ابنها الأصغر بالحبس سنة، وصديق ابنها بالسجن لمدة ثلاث سنوات.