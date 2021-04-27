الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بمنطقة المقطم

مشاجرة
مشاجرة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن إصابة 5 أشخاص أثناء مشاجرة أمام محل تجاري بمنطقة المقطم. 

البداية بتلقى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة بشارع استديو عادل بمساكن صبحي حسين بالانتقال، والفحص تم ضبط طرفي المشاجرة كلاً من طرف أول “أحمد ع”، 53 سنة، صاحب محل سيراميك، مقيم مساكن صبحي حسين المقطم 11 مصابًا بكدمه بالصدر من الجهة اليمنى وإبهام اليد اليمني. و"عبدالرحمن.م"، 19 سنة، عامل بالمحل، مقيم مساكن اسبيكو - المقطم و"أحمد.ج"، 28 سنة، عامل، بالمحل مقيم مساكن أطلس - المقطم وطرف ثاني “علي.ر"، 28 سنة عامل، مقيم مركز إهناسيا بني سويف و"ناصر.خ"، 22 سنة، مجند بالقوات المسلحة سلاح الصاعقة كتيبة ٥٠ بالشيخ زويد ومقيم مركز اهانسيا - بني سويف مصاب بجرح سطحي باليد اليمني وجرح سطحي باليد اليسري وسحجات بالانف صديق الأول.

جاء ذلك لقيامهم بالتشاجر مع بعضهم البعض والتعدي بالضرب وإحداث إصابات وتلفيات بالمحل ملك الأول من الطرف الأول وذلك بسبب مضايقة الطرف الثاني للطرف الأول على فرش البضاعة أمام محل الأول من الطرف الأول. 

بإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة أمر بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط مشاجرة المقطم

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