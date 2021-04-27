صالح جمعة: «ضربت زوجتي.. والسهر والبنات عطلوا مسيرتي»

اعترف الكابتن صالح جمعة، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا والأهلي السابق، بأن سهرات الليل سبب تدهور مسيرته الكروية.

وقال الكابتن صالح جمعة خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، عبر شاشة "القاهرة والناس: "لو كنت بطلت سهر ونسوان كان تاريخي الكروي هيكون أفضل".

وأضاف: "السهر والانشغال بالبنات خطر كبير على مسيرة أي لاعب كرة قدم وليس صالح جمعة فقط"، مؤكدًا أنه كان يعيش حياة السهرات بالليل قبل فترة الزواج ولكن بعد الزواج انتهت السهرات، متابعًا: "أنا معترف بأخطائي عشان عايز أتغير".