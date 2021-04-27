مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 على on.. وأبرز نجوم الفن المشاركين

يبحث متابعي الدراما الرمضانية على مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 على on وحظيت على أعلى نسب مشاهدة في الآونة الأخيرة حتى أصبحت من أكثر الكلمات البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد عرض المسلسل و أبرز نجوم الفن المشاركين فيه والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 علي on في رمضان

مع انتهاء أيام النصف الأول من شهر رمضان المبارك ينتظر محبي الدراما الرمضانية بدء حلقات مسلسل كوفيد 25 بطولة الفنان يوسف الشريف والذي يعرض على شاشة قناة ON في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل ويعاد مرتين خلال اليوم الأولى الساعة السابعة صباحا والثانية الساعة الحادية عشر صباحا فيما تعرض حلقات المسلسل على شاشة فضائية ON Drama الساعة الثانية مساءا و تعاد الساعة 9.30 صباحا و الساعة 6.30 مساءا كما تعرض على شاشة مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية أبرزها الحياة والقناة الأولى المصرية و روتانا خليجية



أبرز نجوم الفن المشاركين في مسلسل كوفيد 25

يشارك في بطولة مسلسل كوفيد 25 مجموعة هائلة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي أبرزهم الفنان يوسف الشريف والفنان أحمد صلاح حسني والفنانة أيتن عامر والفنان إدوارد والفنان محمد عادل وأمير صلاح الدين والفنانة راندا البحيري والفنانة ميرنا نور الدين والفنان إسلام جمال والفنان زكي فطين عبد الوهاب والفنان عماد رشاد ومجموعة كبيرة من الوجه الجديدة، المسلسل من إخراج نادر جلال و تأليف أنجي علاء ويعد من فئة الدراما الرمضانية التي تدور أحداثها في 15 حلقة والتي بدأت مع أزمة كورونا

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قصة مسلسل كوفيد 25 للفنان يوسف الشريف

مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 على on و قصة المسلسل من أبرز الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني خلال الساعات القليلة الماضية والذي يبدأ عرضه عقب انتهاء حلقات مسلسل بين السماء والأرض وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مليء بالخيال العلمي حول تطوير الأليات الطبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد والقلق الذي يشعر به الجميع من جراء انتشار عدوى الفيروس.