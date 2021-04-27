السودان: لقاء رئيس الوزراء بالقوات المسلحة يحمل معاني ورسائل مهمة للغاية

أكد العميد دكتور الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن لقاء عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء، بمجموعة من الوزراء بالقوات المسلحة حمل كثيرًا من المعاني والرسائل المهمة للغاية.

وأضاف أبوهاجة أن القيادة العامة للقوات المسحلة السودانية نظمت هذا اللقاء التنويري حول مراحل تطور القوات المسلحة، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

جيش السودان يعيد ترتيب صفوفه

أشار أبوهاجة إلى أن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أوضح أن ما أنجز من هيكلة وترتيب في الفلسفة التنظيمية والإدارية في القوات المسلحة بعد ثورة ديسمبر المجيدة يوضح بجلاء ملامح الجوانب المختلفة في القوات المسلحة مستقبلاً من حيث العقيدة العسكرية وواجبات حماية النظام الدستوري والتركيز والاستمرار في بناء قوات مسلحة تحمي الديمقراطية ودولة المواطنة، قوات تتجسد فيها القومية والاحترافية وقوات مسلحة محمية ومصونة من تدخل السياسة والسياسيين.

وأكد المستشار الإعلامي للبرهان أن هذا اللقاء يعد أمرًا تاريخيًا عبر عن العزيمة والإرادة القوية لدى طرفي الحكم الانتقالي العسكري والمدني في المحافظة على النموذج السوداني الذي ولد بعد ديسمبر نموذج الشراكة بين المدنيين والعسكريين.

وشدد على أن الشراكة بين المكون العسكري والمدني ستظل صمام الأمان الذي يراهن عليه لوضع اللبنات الأساسية لمستقبل النظام الديمقراطي المنشود في السودان ودعم بناء جيش مهني محترف واحد تذوب فيه القبليات، وجيش يستمد قوته ومناعته من الشعب ويمارس مهامه وواجباته وفقاً للدستور.

حمدوك يلتقي قيادات جيش السودان

والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الإثنين، قيادات القوات المسلحة، بمقر القيادة العامة للجيش، وذلك بحضور وزراء شئون مجلس الوزراء، والدفاع، والمالية، والخارجية والاتصالات.

وأوضح حمدوك أن أهم متطلبات المرحلة الانتقالية هي بناء جيش وطني مهني موحد ومحترف، وهم يسيرون في هذا الاتجاه، مشددا على أن هذه الزيارة هي بداية حوار لتطوير الجيش.

وعقد رئيس وزراء السودان، الأحد الماضي، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحضور وزراء شئون مجلس الوزراء، الخارجية، العدل، ومدير جهاز المخابرات العامة، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية، وأعضاء فريق مفاوضات سد النهضة، وأكد المجتمعون التمسك بالموقف التفاوضي الوطني المُرتكز على حق السودان في حماية مصالحه الخاصة بالأمن المائي.