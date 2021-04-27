الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السودان: لقاء رئيس الوزراء بالقوات المسلحة يحمل معاني ورسائل مهمة للغاية

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك

أكد العميد دكتور الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن لقاء عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء، بمجموعة من الوزراء بالقوات المسلحة حمل كثيرًا من المعاني والرسائل المهمة للغاية.

وأضاف أبوهاجة أن القيادة العامة للقوات المسحلة السودانية نظمت هذا اللقاء التنويري حول مراحل تطور القوات المسلحة، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

جيش السودان يعيد ترتيب صفوفه

أشار أبوهاجة إلى أن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أوضح أن ما أنجز من هيكلة وترتيب في الفلسفة التنظيمية والإدارية في القوات المسلحة بعد ثورة ديسمبر المجيدة يوضح بجلاء ملامح الجوانب المختلفة في القوات المسلحة مستقبلاً من حيث العقيدة العسكرية وواجبات حماية النظام الدستوري والتركيز والاستمرار في بناء قوات مسلحة تحمي الديمقراطية ودولة المواطنة، قوات تتجسد فيها القومية والاحترافية وقوات مسلحة محمية ومصونة من تدخل السياسة والسياسيين.

وأكد المستشار الإعلامي للبرهان أن هذا اللقاء يعد أمرًا تاريخيًا عبر عن العزيمة والإرادة القوية لدى طرفي الحكم الانتقالي العسكري والمدني في المحافظة على النموذج السوداني الذي ولد بعد ديسمبر نموذج الشراكة بين المدنيين والعسكريين.

وشدد على أن الشراكة بين المكون العسكري والمدني ستظل صمام الأمان الذي يراهن عليه لوضع اللبنات الأساسية لمستقبل النظام الديمقراطي المنشود في السودان ودعم بناء جيش مهني محترف واحد تذوب فيه القبليات، وجيش يستمد قوته ومناعته من الشعب ويمارس مهامه وواجباته وفقاً للدستور.

حمدوك يلتقي قيادات جيش السودان

والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الإثنين، قيادات القوات المسلحة، بمقر القيادة العامة للجيش، وذلك بحضور وزراء شئون مجلس الوزراء، والدفاع، والمالية، والخارجية والاتصالات.

وأوضح حمدوك أن أهم متطلبات المرحلة الانتقالية هي بناء جيش وطني مهني موحد ومحترف، وهم يسيرون في هذا الاتجاه، مشددا على أن هذه الزيارة هي بداية حوار لتطوير الجيش.

وعقد رئيس وزراء السودان، الأحد الماضي، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحضور وزراء شئون مجلس الوزراء، الخارجية، العدل، ومدير جهاز المخابرات العامة، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية، وأعضاء فريق مفاوضات سد النهضة، وأكد المجتمعون التمسك بالموقف التفاوضي الوطني المُرتكز على حق السودان في حماية مصالحه الخاصة بالأمن المائي.

السودان عبد الله حمدوك عبد الفتاح البرهان الجيش السوداني مجلس السيادة الانتقالي

الأكثر قراءة

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2021 مكتوب: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ

صالح جمعة: «ضربت زوجتي.. والسهر والبنات عطلوا مسيرتي»

كواليس الحلقة الأخيرة من «الاختيار 2».. نجاة مصر من كارثة في أمم إفريقيا 2019

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

مدبولي: مصر من دول معدودة استطاعت الحفاظ على استقرار اقتصادها خلال جائحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

خبيئة آدم (14).. أين ترقد عظام "الترجمان"؟

د. القس صفوت البياضى

مصر قلب الشرق الأوسط.. عريقة وعتيقة

مؤمن المحمدي

توتال توتال

د.مينا بديع عبدالملك

عيد شم النسيم.. عيد بدء الخليقة

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟

الخارجية الفلسطينية تدين توزيع "مجلس بقعوت" قرارات هدم في الأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل مجموعة من الفلسطينيين في الضفة وغزة