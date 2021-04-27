المبعوث الأمريكى لدى إيران يجرى مشاورات مع دول التعاون الخليجي

قبل توجهه إلى فيينا، أجرى المبعوث الأمريكى لدى إيران روبرت مالي، مشاورات، الثلاثاء، مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مالي، فى تغريدة له عبر تويتر: "تم نقاش جيد هذا الصباح مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن وضع محادثات خطة العمل المشتركة الشاملة والأمن الإقليمي".

وتابع مالى، فى تغريدته: "نعود إلى فيينا للجولة التالية من المحادثات نحو هدفنا المتمثل في العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة".

كان مندوب روسيا في فيينا، الثلاثاء، أعلن انتهاء الاجتماع الرسمي للجولة الثالثة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، بعد أقل من نصف ساعة على انطلاقه.

وأشارت قناة العربية، فى تقرير لها، إلى أن وفود إيران وروسيا والصين عقدوا اجتماعا خاصا.

وانطلقت الجولة الثالثة رسميا قبل أن تنفض سريعا، وقال مندوب روسيا إن "الأطراف اتفقوا على تسريع مسار العودة لاتفاق فيينا مع إيران لعام 2015.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن امتلاك إيران السلاح النووي لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة ولا أوروبا أو الصين أو روسيا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، أمس الإثنين، أن المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا ستستأنف اليوم الثلاثاء برئاسة المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

واختتمت، يوم الجمعة قبل الماضي، في فيينا جلسة حول الاتفاق النووي الإيراني، شاركت فيها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين وإيران.

وقالت الخارجية الإيرانية إن "طريق فيينا واضح، لكنه صعب، ويتطلب إرادة سياسية من واشنطن".

وأعلن الاتحاد الأوروبي فور انتهاء الجولة الماضية "محادثات فيينا بناءة وسنواصل المسار الدبلوماسي، منسق اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني سيواصل اتصالاته المنفصلة مع جميع أطراف الاتفاق وأمريكا".

وقال رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقجي "إيران مستعدة للإكمال بالمفاوضات بجدية، ولكن هذا يعتمد على الإرادة السياسية وجدية الأطراف الأخرى، وإلا فلن يكون هناك سبب لمواصلة المفاوضات".