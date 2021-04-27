رمضان كريم: 16 طريقة يمكن بها تناول التمر غير الوسائل المعتادة

دائمًا ما يكون الراعي الرسمي لشهر رمضان، فهو أحد الأطعمة الأساسية في الشهر الكريم، لكن يشعر الكثيرين بالملل من تناول التمر بالطريقة المعتادة، وتتعب الأمهات مع أطفالهن بسبب عدم حبهم له، على الرغم من أنه يحتوي على العديد من الفوائد والمعادن والفيتامينات التى يكون الجسم بحاجة لها.

«الدستور» تقدم 16 طريقة للتمر يمكن تناوله بها غير الطريق المعتادة وتجعل الأطفال أيضًا يحبوه ويطلبوه.

- تمر مع الزبادي:

يعتبر الزبادي من الأطعمة الأساسية في رمضان، خاصة في وجبة السحور يمكن تقطيع حبات تمر وإضافتها إلى كوب الزبادي.

- كرات التمر:

كرات التمر هى إحدى الحلويات اللذيذة التي يحبها الأطفال كثيرًا يتم تحضيرها من خلال مزج التمر منزوع النواة مع ربع كوب بسكويت مطحون وربع كوب جوز هند و٢ ملعقة كبيرة زبدة و2 ملعقة كبيرة حليب ويتم عجنها حتى يصبح قوامها متماسكاً ويمكن تزيينها بجوز الهند المبشور أو المكسرات المطحونة او الشيكولاته.

طبق سلطة بالتمر:

يمكن إعداد طبق سلطة تقليدي وتقطيع حبات التمر عليه حتى يصبح غني بالفوائد التي يحتاجها الجسم.

- تمر مغطى بالكاكاو:

يمكن عمل كرات التمر ورش القليل من الكاكاو عليه.

- مشروب تمر بالحليب:

يمكن تحضير مشروب تمر بالحليب فهو مشروب صحي لأطفالك، ولكن يجب عدم اضافة اي نوع من انواع السكر له.

- مشروب الشوكولاتة والتمر والموز:

يمكن تحضير مشروب صحي ولذيذ للاطفال عن طريق مزج التمر مع قطع الشيكولاتة وقطع الموز وضربهم في الخلاط حتى يصبح قوامه متجانساً.

براونيز بالتمر:

يمكن إعداد بعض الحلويات التقليدية ولكن مع إضافة التمر عليها مثل وصفة البراونيز الموجودة و استبدال الشوكولاتة بالتمر.

- تمر بالكراميل:

يمكن تجهيز كرات التمر وتحضير صوص الكراميل ويغطي التمر به للحصول على مذاق لذيذ.

سموذي التمر بالبرتقال:

يمكن تحضير السموذي من ثمرات التمر المقطعة وعصير البرتقال للحصول على مذاق لذيذ للغاية وقوام كريمي.

- تمر مع الأيس كريم:

يمكن تحضير الأيس كريم وتزيين وجهه بقطع التمر.

كريب التمر:

يمكن تجربة تناول الكريب الحلو من خلال حشوه بالتمر والشيكولاتة.

- تمر مع الشوفان بالحليب:

يمكن في وجبة السحور تناول طبق من الشوفان مع الحليب، وإضافة له بعض الفواكه المجففة والتمر المقطعه.

- التمر مع الخشاف:

إحدى الطرق الأساسية التي دائمًا ما نتبعها في رمضان وهي تحضير الخشاف مع التمر بطريقة سهلة.

كرات التمر المحشية:

يمكن تناول التمر بشكل غير تقليدي من خلال فتحه وإزالة النواة ووضع مكانه الحشوة المفضلة مثل مكسرات أو زبدة الفول السوداني أو الكريمة.

تمر مع البسكويت:

يمكن تحضير طبقتين من البسكويت وحشوهما بالتمر والاستمتاع بتناوله.

- سلطة فواكه بالتمر:

يمكن إضافة التمر إلى سلطة الفواكه

- تزيين الكنافة والقطايف بالتمر:

بعد الإنتهاء من تحضير الكنافة بالطريقة التقليدية يمكنك تقطيع القليل من حبات التمر وتزيينها به او حشو قطع القطايف بالتمر .