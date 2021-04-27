الرئاسي الليبي يعلن تخصيص مبلغ مالي لدعم فتح الطريق الساحلي

أعن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص مبلغ مالي لدعم فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب وليبيا وكذلك دعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" خلال لقائه بها اليوم في مدينة سرت.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، في بيان مساء اليوم، أن محمد المنفي ترأس، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بمقرها في مجمع قاعات وأغادوغو بمدينة سرت، للوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملها.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بعمل اللجنة العسكرية المشتركة ودورها في وقف إطلاق النار في ليبيا، كما تباحث مع أعضائها حول مسألة فتح الطريق الساحلي ومدى جاهزية اللجنة واللجان المنبثقة عنها في بدء فتح الطريق من ناحية التجهيزات اللوجستية والاستيقافات الأمنية وإزالة الألغام، مشيراً إلى تخصيص مبلغ لدعم العملية.

من جانبها، أفادت اللجنة العسكرية المشتركة بأن فتح الطريق في مراحله النهائية، حيث تم الانتهاء من مسح المنطقة من الألغام، وإنشاء جل الاستيقافات الأمنية، مؤكدين أن معظم الإجراءات اللوجستية باتت في مراحلها النهائية.

كما عقد محمد المنفي اجتماعا مشتركاً مع اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، لمناقشة آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مثمناً جهودهم، ومجدداً التأكيد على تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.

محمد المنفي يبحث المصالحة الوطنية في سرت

وعقب انتهاء اجتماعه مع اللجنة العسكرية توجه رئيس المجلس الرئاسي إلى جامعة سرت للقاء أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة وأعيان المدينة.

وتناول اللقاء حسب بيان للمجلس الرئاسي تحديات المرحلة الراهنة وآليات المصالحة الوطنية وجهود توحيد المؤسسات، كما استمع محمد المنفي إلى أعيان المدينة، حيث استعرضوا المشاكل والمعوقات التي تواجه مدينتهم والحلول المقترحة.

وقد قدمت الجامعة في ختام الزيارة درع تكريم للمنفي دعماً لجهود المجلس الرئاسي.

اللجنة العسكرية المشتركة تبحث خروج القوات الأجنبية من ليبيا

يذكر أن اجتماعات اللجنة العسكرية انطلقت في مدينة سرت اليوم بعد أن كان مقرر عقدها أمس الإثنين، وذلك بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش.

وكان أعضاء اللجنة بدأوا بالتوافد إلى سرت أمس، استعدادًا لعقد اجتماعات تبحث عدة ملفات، منها خروج المرتزقة جميع القوات الأجنبية من ليبيا وفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد.