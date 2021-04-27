الثلاثاء 27 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

«القومي لثقافة الطفل» يستضيف الكاتبة نجلاء علام بالحديقة الثقافية

نجلاء علام كاتبة
نجلاء علام كاتبة الأطفال

أقام المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف الليلة السابعة من احتفالات ليالي رمضان الثقافية "أهلا رمضان"، حيث شهدت الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، تم عمل مجموعة من ورش الفنون في الساحة الخضراء منها شجرة المعلومات، فراشة من ورق قص ولزق، فانوس بالورق، ورشة خزف، وفي ركن ذوي الهمم تم عمل ورشة ورد بإعادة تدوير مخلفات كرتون، وعلى مسرح الطفل قدمت فرقة أطفال ذوي الهمم مجموعة من الفقرات الاستعراضية منها عرض أفريكانو، عرض يا خواتي أنا صايم، عرض الحصان، وعرض مدد يا دسوقي.

أعقب ذلك لقاء مع الكاتبة نجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى في برنامج "حدوتة مصرية" والذي أداره السيناريست وليد كمال.

وفي البرجولا قدمت فرقة كذا لون للعرائس والمسرح الأسود ثلاثة عروض على التوالي في الليلة السابعة بالحديقة الثقافية للأطفال، العرض الأول الكلاون، والعرض الثاني بعنوان موهبتي، والعرض الثالث عرض الفرقة الشعبية، إخراج العروض شعبان أبو الفضل.

وعلى المسرح الكبير قدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية فقرة السيرك واختتمت الفعاليات بعرض مسرحية "لمة رمضان".

على الجانب الآخر يستمر المركز القومي لثقافة الطفل في تقديم أنشطته الثقافية والفنية في معرض فيصل للكتاب والذي يشارك فيه المركز بمعرض لأحدث الإصدارات ومجموعة من الورش الفنية والعروض الترفيهية.

جاء تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ومن ناحية أخرى يواصل المركز القومي لثقافة الطفل، فعالياته في كافة المواقع التابعة له، إلى جانب فعالياته في معرض فيصل للكتاب التي تنظمه، الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ويشارك فيه ما يقرب من ٤٥ دار نشر من بينهم قطاعات وزارة الثقافة.

المركز القومي لثقافة الطفل الحديقة الثقافية فعاليات ثقافية وفنية كاتبة الأطفال نجلاء علام اخبار ثقافية

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