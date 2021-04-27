«تناولها الاختيار 2».. أسماء شهداء «تفجير مديرية أمن الدقهلية»

«أحياء عند ربهم يرزقون»

أعاد مسلسل " الاختيار 2 – رجال الظل" للأذهان ليلة استهداف الإرهابيين لمبني مديرية أمن الدقهلية في ليلة 24 ديسمبر عام 2013 بسيارة مفخخة، وهي ليلة بكت فيها المنصورة بعد أن تسبب الحادث في وقوع 14 شهيدا.

وتناولت أحداث الحلقة 15 لحظة انفجار مديرية أمن الدقهلية، كما أفاد بيان لوزارة الداخلية المصرية بارتفاع عدد المصابين والذي بلغ 130 جريح نتيجة لشدة التفجير الذي استهدف مقر مديرية الأمن في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية .



الانفجار الضخم، أسفر عن انهيار جزء من أسوار المديرية وسقوط قتلى وجرحى وكان التفجير وقع نتيجة تفخيخ سيارة استهدفت مديرية أمن المنصورة، فضلا عن استخدام قنابل يدوية استهدفت الأدوار العليا للمبنى، كما أنه تم تفكيك سيارة أخرى، وكانت قد تنوعت الإصابات حسب المصادر الطبية، ما بين الوجه والرقبة، نتيجة الشظايا الناجمة عن الانفجار، وأن المستشفيات تستقبل تباعا العديد من المصابين، وأن هناك انتشالا لبعض الضحايا من تحت الانقاض.

◄ أسماء شهداء ومصابي تفجير مبني مديرية أمن الدقهلية



واستشهد في تفجير مبني مديرية أمن الدقهلية اثنين من الضباط وهما: العقيد سامح أحمد السعودي، مدير الرقابة في ذلك الوقت، والمقدم السيد محمد رأفت بالإضافة إلي الرقيب سعد مصطفي المرسى، و5 أفراد من المجندين وهم: محمد عبد العزيز عبد الكريم، ومحمد صابر مطاوع، ويونس أبو المعاطي محمد، وأحمد صبحي حرحش، ويوسف المغاوري عيسى، والمواطن محمد لطفي حسانين زين الدين، وأصيب خلال الانفجار اللواء سامي الميهي، مدير أمن الدقهلية في ذلك الوقت وعدد كبير من كبار الضباط.

◄ القبض على مرتكبي الحادث



وتوصلت الأجهزة الأمنية إلي مرتكبي التفجير، وألقت القبض عليهم وبث الإرهابيون بعد الحاث بنحو 6 شهور فيديو لمرتكب الحادث هو شخص يدعى "إمام مرعي إمام" والشهير بـ"أبو مريم"، والذي أكدت التحاليل مع ابنته أنه هو بالفعل الانتحاري الذي نفذ الحادث



◄ كي لا ننسى.. بيان وزارة الداخلية بتفاصيل الحادث



أصدرت وزارة الداخلية بيان عقبا وقوع الحادث تناولت فيه تفاصيل الحادث حيث "وقع في حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 24 ديسمبر انفجار بجوار مبنى مديرية أمن الدقهلية.. أسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين الذين تصادف وجودهم بمنطقة الانفجار وإصابة آخرين ، كما أسفر عن انهيار واجهة المبنى الجانبي للمديرية وانهيار جزئي في عدد من المباني القريبة من بينها مجلس مدينة المنصورة، والمسرح القومي، والمصرف المتحد، وإتلاف عدد من سيارات الشرطة والمواطنين.. تم نقل الشهداء والمصابين لمستشفيات، طلخا، المنصورة العام، المستشفى الدولي، مستشفى الطوارئ.. وتواصل أجهزة الحماية المدنية والأدلة الجنائية جهودها في فحص موقع الحادث والوقوف على أسباب الانفجار.. وسنوافي بالتفاصيل والمستجدات".