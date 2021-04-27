القصة الكاملة للهجوم على تامر عاشور بسبب طفلة السرطان

هل تنمر على المريضة؟

حالة من الجدل أثارها المغني تامر عاشور في الساعات الماضية، وذلك عقب نشره صورة من كواليس فيديو كليب بعنوان "نعيش مع بعض" لصالح أحد المستشفيات الخيرية، على قناته الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، رفقة طفلة مريضة "بالسرطان"، على حسابه الشخصي عبر موقع "فيسبوك".



◄ "خدي دي..لا أنا صايم يا فاطرة"

كانت بداية الأزمة عقب نشر "عاشور" صورة وهو جالس أمام الطفلة ويعطيها "برتقالة"، ومدون على الصورة: "خدي دي.. لا أنا صايم يا فاطرة.. بحبك"، مما أغضب الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال الساعات القليلة الماضية؛ لأن الطفلة التي ظهرت مع تامر عاشور مريضة "بالسرطان"، وانتشرت الصورة خلال الساعات القليلة الماضية مصحوبة بتعليقات مسيئة للفنان تامر عاشور.

◄ أول رد من تامر عاشور على الانتقادات

ورد الفنان تامر عاشور على الانتقادات التي طالته بسبب صورة الطفلة المريضة بالسرطان، وكتب عبر موقع "فيسبوك": "صباح الخير- أنا طول حياتي ومشواري عمري ما اتريقت على حد سليم علشان اتريق على مريض حاشا لله، واللي اخد كلامي تريقة على مريض نفوسهم ضعيفة وهم اللي مرضى بيفرقوا بين المريض والشخص الطبيعي.. لو نزلت صورتي مع أي طفل "اللي هو غير مُكلف بالصيام" وقولتله بأي طريقة "متشربش مياه قدامي يا فاطر" أو "خد دي يا فاطر أنا صايم" حد هيتكلم؟ مستحيل، علشان طفل طبيعي.. لكن المريض، لا، منهزرش معاه زي الطبيعي علشان هو مريض، ونفضل نقوله مريض مريض مريض ونحسسه بمرضه من تعاملاتنا، والمرض الحقيقي هو التفرقه بين أطفالنا اللي بصحة جيدة- ربنا يديهم كل الصحة- وأطفالنا اللي ربنا اختارهم للمرض".



وتابع "تامر": "المرض الحقيقي هو إن فكرة "المعايرة" جاتلك قبل ١٠٠ فكرة تانية ممكن تجيلك من جمال البنت وضحكها وبهجة الصورة، وللأسف شوفت كمان حاجة غريبة جدا، ناس كتير قوي محسوبين على "هامش هامش هامش المجال الفني عمرهم ما شافوا مني حاجة وحشة غير إني مباديهمش مواعيد، لاقيتلهم تعليقات كأنهم ما صدقوا لاقولي غلطة".