الرقابة الإدارية تنعى اللواء محمود عبدالله نائب رئيس الهيئة الأسبق

نعت هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة اللواء محمود عبد الله رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، الذي رحل عن عالمنا يوم الاثنين 26 أبريل 2021 الموافق 14 رمضان 1442 هجريا، سائلين الله العلى القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته وأن يمهلنا وأهله وذويه الصبر والسلوان.

واللواء محمود حسن محمود عبد الله هو أحد قيادات الدولة المخلصين اللذين خدموا الوطن بكل تفان ونكران، وهو أحد الأبطال الذين خاضوا حرب 1973.

خدم قائداَ لقوات المظلات ومديراَ للمخابرات الحربية وهو أول رئيس لهيئة الرقابة الإدارية عقب إعادة تشكيل الهيئة واستئناف نشاطها عام 1982.

حيت ترأس الهيئة خلال الفترة من 1/5/1982 إلى 6/8/1986، وكانت له اسهامات عديده للارتقاء بمستوى العمل بالهيئة أهما: إقرار يوم 25 يونيو من كل عام عيداَ لهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة صدور أول عمل نفذته الهيئة عقب إعادة تشكيلها واستئناف نشاطها.

كما شهدت الهيئة خلال فترة ترأسه الاهتمام برصد المشاكل التي تواجه قطاعات الدولة المختلفة في العمل والإنتاج وكذا ضبط حالات التعدي على أملاك الدولة والاهتمام بالخدمات التي تؤدى للمواطنين ووضع التوصيات اللازمة لجذب الأموال الاستثمارية الأجنبية للبلاد وإعداد الدراسات القومية التي ترصد المشاكل والمعوقات التي تواجه شركات القطاع العام، كما تم ضبط العديد من الفاسدين واسترداد الأموال التي استولى عليها بعضهم.

هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 ​لها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء/ السادة الوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.



2- هيئة الرقابة الإدارية

هيئة رقابية مستقلة تتبع السيد رئيس الجمهورية ولها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والفني والإداري، ​تمارس كافة أشكال الرقابـة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية ومنوط بها مكافحة الفساد الإداري في جمهورية مصر العربية.



3- إنشاء الهيئة:

بدأت كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية عام 1958 وأصبحت هيئة مستقلة طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 وصدر قرار بتجميد نشاطها عام 1980 ثم أعـيد تشكيلها عام 1982 ​لممارسة اختصاصاتها، وعدلت بعض اختصاصاتها مؤخرا وفق القانون رقم 207 لسنة 2017.