الأنبا باخوم يتفقد كنائس القاهرة رعويا في أسبوع الآلام (صور)

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، اليوم بثلاثاء البصخة المقدسة.

وتفقد الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بعض من كهنة ورعايا الإيبارشية، وهم القمص موريس بسادة، راعي كنيسة السيدة العذراء بالزيتون، والقمص اغسطينوس موريس، راعي كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون، والقمص بيشوي فوزي راعي كنيسة السيدة العذراء بالقللي، والأب جورج جميل، راعي كنيسة السجود بشبرا، والقمص مرقص لطفي، راعي كنيسة القديسة تريزا للطفل يسوع بالشرابية.

حيث شارك معهم بعض صلوات البصخة المقدسة، وهنأ الآباء الكهنة والشعب بمناسبة أعياد القيامة المجيدة.

الجدير بالذكر، أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك؛ قد بدأت أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" الاحد الموافق يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم.

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كوروتا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات أسبوع الألام، فهناك من قصر الامر على الكهنة والشمامسة، وهناك من سمح بحضور مناسبة واحدة فقط.

بينما قرر البابا تواضروس، السماح بمشاركة الشعب في مراسم وطقوس أسبوع الالام، وقداس عيد القيامة المجيد، بنسبة 25%، أي بما يُعادل فرد في كل دكة، مع تعليق أي ترتيبات خاصة بخدمات مدارس الأحد والاجتماعات والأنشطة بكافة أنواعها كاملة.

الأنبا باخوم

الأنبا باخوم

الأنبا باخوم

الأنبا باخوم

الأنبا باخوم

الأنبا باخوم

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