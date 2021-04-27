الثلاثاء 27 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على ضحية رامز جلال فى «رامز عقله طار».. الليلة

جريدة الدستور

ينضم لضحايا الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز عقله طار"، الذي يعرض عبر فضائية mbc مصر، الفنانة السعودية ريم عبدالله.

وكان ضحية رامز جلال في الحلقات الماضية الفنان أحمد سعد، ورمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، وحمو بيكا والراقصة لورديانا، ودينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، ودينا الشربيني، واللاعب السعودي فهد المول، والفنان محمد عبدالرحمن الشهير بتوتا، والفنان أحمد مالك، والفنان إسلام إبراهيم، والفنان السوري معتصم النهار، والفنانة ريم مصطفى، ومحمد هاني لاعب النادي الأهلي.

 

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