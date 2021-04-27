البطريرك الكاثوليكي يحتفل بأسبوع الآلام من قلب القاهرة (صور)

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، اليوم بيثلاثاء البصخة المقدسة.

ونشر نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، البوم صور للبطريرك الكاثوليكي الذي احتفل باسبوع الالام من قلب القاهرة

وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن كاتدرائية الأنبا انطونيوس الكبير بالفجالة للأقباط الكاثوليك، احتفلت صباح اليوم بعيد الشعانين المبارك، حيث شارك صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب هدية تامر والأب بولس جرس، رعاة الكنيسة، جاء ذلك بمشاركة خورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. وعقب الذبيحة الإلهية، أقيمت صلوات التجنيز العام، والبصخة المقدسة.

وفي الإطار ذاته، ذكرت مادلين فرنسيس، المنسق الإعلامي لكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، أن صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة البصخة المقدسة بالكنيسة.

شارك غبطته في الصلاة الأب ماجد مؤنس، راعي الكنيسة، وخورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية، وأبدى غبطة أبينا البطريرك فرحته وإعجابه بالتجديدات التي حدثت بالكنيسة، كما ألقى غبطته كلمة العظة حول أهمية مشاركة صلاة البصخة بالمنزل، موضحًا أن صلاة البصخة هي تطهير ونقاء داخلي، مشيرًا إلى أهمية السهر الروحي.

والجدير بالذكر، أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك؛ قد بدأت أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" الاحد الموافق يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم.

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كوروتا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات أسبوع الألام، فهناك من قصر الامر على الكهنة والشمامسة، وهناك من سمح بحضور مناسبة واحدة فقط.

178206561_269679224832301_8392847829552760813_n

178412293_269679134832310_3930216238189444401_n

178415984_269679041498986_4064154838038380622_n

178446365_269679634832260_6995853486197356890_n

178446369_269679381498952_8795811509742978000_n

178454203_269679068165650_3059508132571816778_n

178465474_269679334832290_878830416332848598_n

178483152_269679418165615_8567111367014115399_n

178483156_269679464832277_5601424174509350703_n

178486765_269679674832256_5384257580604499781_n

178701548_269679168165640_6978466147508458353_n

178735697_269679534832270_4293368559936615673_n

178798837_269679604832263_5004319804741802524_n

178906503_269679101498980_8492660416997275157_n

179319014_269679288165628_6732359899090953750_n

178210984_269575018176055_2475560849697733829_n

178352791_269575098176047_3795197420941648474_n

178393686_269574941509396_4673077626311417798_n

178400702_269574974842726_7897464634416976185_n