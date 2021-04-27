البطريرك الكاثوليكي يحتفل بأسبوع الآلام من قلب القاهرة (صور)
تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، اليوم بيثلاثاء البصخة المقدسة.
ونشر نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، البوم صور للبطريرك الكاثوليكي الذي احتفل باسبوع الالام من قلب القاهرة
وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن كاتدرائية الأنبا انطونيوس الكبير بالفجالة للأقباط الكاثوليك، احتفلت صباح اليوم بعيد الشعانين المبارك، حيث شارك صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب هدية تامر والأب بولس جرس، رعاة الكنيسة، جاء ذلك بمشاركة خورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. وعقب الذبيحة الإلهية، أقيمت صلوات التجنيز العام، والبصخة المقدسة.
وفي الإطار ذاته، ذكرت مادلين فرنسيس، المنسق الإعلامي لكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، أن صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة البصخة المقدسة بالكنيسة.
شارك غبطته في الصلاة الأب ماجد مؤنس، راعي الكنيسة، وخورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية، وأبدى غبطة أبينا البطريرك فرحته وإعجابه بالتجديدات التي حدثت بالكنيسة، كما ألقى غبطته كلمة العظة حول أهمية مشاركة صلاة البصخة بالمنزل، موضحًا أن صلاة البصخة هي تطهير ونقاء داخلي، مشيرًا إلى أهمية السهر الروحي.
والجدير بالذكر، أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك؛ قد بدأت أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" الاحد الموافق يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم.
وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كوروتا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.
ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات أسبوع الألام، فهناك من قصر الامر على الكهنة والشمامسة، وهناك من سمح بحضور مناسبة واحدة فقط.