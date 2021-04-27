الثلاثاء 27 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

لايف ستايل

بعد الحكم عليه بـ10 سنوات مشدد.. القصة الكاملة للتحرش بطفلة المعادي

المتحرش بطفلة المعادى
المتحرش بطفلة المعادى

أصدرت المحكمة اليوم حكمها على المتحرش بطفلة المعادي داخل العقار المتهم محمد جودت ويبلغ من العمر 37 عام، ويعمل مشرف أمن بأحد الشركات في مجال كاميرات المراقبة، ومقيم بدار السلام بالقاهرة بالسجن لمدة 10 سنوات مشدد.

  • بداية القصة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر فيديو للمتهم قام فيه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات تدعي يارا تعمل بائعة مناديل، محاولا اغتصابها ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر هاشتاج بعنوان #متحرش_الأطفال ليستنكروا ما قام به المتهم مع المجني عليها وطالبوا الشرطة بالقاء القبض عليه.

  • الفيديو المتداول:

تم تصوير الواقعة بكاميرات مراقبة تابعة لمعمل تحاليل طبية داخل العقار وقالت الشاهدتان أوجينى ونجلاء ٤٧ سنة، اللتان تعملان موظفتان استقبال لأحد المعامل الطبية، إنهما أثناء تواجدهما بمحل عملهما وجدا عن طريق كاميرات المراقبة دخول المتهم وتوقفه بمنتصف مدخل العقار ويدعو أحد الأشخاص من الخارج لملاحقه للداخل حتى لقوا دخول المجني عليها الطفلة التي تتصافح مع المتهم وهو ينحني بأعلى جسده أمام الطفلة والإمساك بمؤخرتها  بيده اليسرى أعقب ذلك أن احتضنها من الخلف محاولا رفعها إلى أعلى.

  • تحرك قوات الأمن:

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم الذي كان يختبئ في شقة بالبساتين، في خلال 24 ساعة من الواقعة وكان  أول اعتراف من المتحرش بالطفلة والذي أدلى به في محضر الشرطة، أنه منفصل عن زوجته منذ 6 أشهر، ولديه طفلين قائلا: "مطلق مراتي عشان كان فيه خلافات كتير بينا، وعندي ولد وبنت منها عايشين مع أمهم وأنا عارف البنت كويس وكل يوم بشتري منها مناديل، ومكنش قصدي اتحرش بيها، أنا كنت بضحك معاها"، فبتلك الكلمات حاول المتهم تبرير جريمته الموثقة بالفيديو، الذي أثبت أنه تحسس مواضع عفتها مرات كثيرة، في محاولة ظاهرة للتحرش بالطفلة وهتك عرضها.

المتهم يعمل محاسب في شركة عقارات و يبلغ من العمر 37 سنة، و يمر يوميًا من ميدان الحرية بالمعادي، ويشتري المناديل من طفلة المعادي، وهي تعرفه جيدًا كذلك، وكانت تتبعه حتى دخل العقار، ليبدأ في التحرش بها.

  • تحقيقات النيابة:

أجرت نيابة جنوب القاهرة الكلية تحقيقاتها مع  المتحرش بطفلة المعادي، بعد القبض عليه، وتبين أن المتهم اختبأ داخل شقة في منطقة البساتين هاربا من تتبع الشرطة له، وملاحقتها المستمرة، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي يوثق جريمته.

وقامت الشرطة باصطحاب الطفلة ووالدتها إلى النيابة العامة لسماع أقوالها في واقعة التحرش بها من المتهم محمد جودت، الذي استغل معرفته بالطفلة، وشراء المناديل منها يوميًا، وإعطاءها جنيه في التحرش بها وكانت الطفلة بعد الوصول إليها، ترتدي ذات الملابس التي كانت ترتديها وقت الجريمة، وأظهرتها كاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل الطبية.

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