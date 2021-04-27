محافظ القاهرة يلتقى سفير الإمارات لتعزيز سبل التعاون

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر والمندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في جامعة الدول العربية الدكتور حمد سعيد الشمسى، فى زيارة التعارف الأولى للسفير لديوان عام محافظة القاهرة بعد توليه مهام منصبه كسفير لدولة الإمارات العربية الشقيقة.



وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء على عمق العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين مصر والإمارات، والتى تبدو واضحة فى التوافق فى الرؤى خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين الجانبين.



وناقش محافظ القاهرة خلال لقائه مع سفير دولة الإمارات سبل التعاون بين الجانبين، كما استعرض مشاريع التطوير الجارية فى العاصمة، مشيرًا إلى أن التطوير الجارى زاد من فرص الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص، حيث أصبحت مصر تتمتع بمناخ استثماري كبير بفضل البنية التحتية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية وكذلك أسهمت المشروعات القومية التي نفذت فى تعظيم موارد الدولة وتشجيع الاستثمارات.



وأعرب الدكتور حمد سعيد الشمسي سفير دولة الإمارات العربية عن سعادته لوجوده بالقاهرة، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والإمارات تاريخية واستراتيجية تقوم على الثقة والتفاهم والمصير المشترك، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية الإماراتية في المنطقة وتأثيرها على القضايا على كافة الأصعدة، كما أشاد الدكتور حمد سعيد الشمسي خلال اللقاء بما يتم في كافة المجالات والمحافظات من تطوير.

كان قد تلقى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح اليوم اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح حرصًا على صحتهم في ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا.

وأشاد محافظ القاهرة بدور الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المتخصصة لاستقبال للمواطنين على مستوى القاهرة.

محافظ القاهرة وسفير دولة الإمارات

محافظ القاهرة وسفير دولة الإمارات

محافظ القاهرة وسفير دولة الإمارات

IMG-20210427-WA0039