اشباكات بين أعضاء هيئة التدريس بمدرسة الشهيد حمدي أبو طالب بالشرقية

وقعت اشتباكات بين أعضاء هيئة التدريس بمدرسة الشهيد حمدي أبو طالب الابتدائية بقرية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وقال أحد الأهالي، إن المدرسة تحولت منذ فترة إلى مكان للصراعات بدلا من محراب للعلم، حتى وصل الأمر إلى انقسام أعضاء هيئة التدريس إلى فريقين.

ولفت إلى أن انقسام هيئة التدريس إلى فريقين سببه مديرة المدرسة، التي تجمع تبرعات دون إيصالات تثبت ذلك، ما قسم المعلمين إلى مؤيد ومعارض.

ونوه إلى أنه جرى تقديم شكوى للمحافظ الدكتور ممدوح غراب، الذي أمر بإرسال لجنة للتحقيق، ورصدت العديد من المخالفات نتيجة لقرارات مديرة المدرسة، وصدر قرار بإحالة جميع المخالفات إلى النيابة الإدارية.

وبيّن أن مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الذين تقدموا بالشكوى، تعرضوا لمضايقات من قِبل المديرة وأشخاص تابعين لها، وتطور الأمر إلى مشاجرة بين الطرفين، وحدوث إصابات، واستدعاء الشرطة للفصل بينهما.

وقام رجال الأمن بسرعة التدخل بعد بلاغ الأهالي بوجود مشاجرة بين أعضاء هيئة التدريس بالجديدة وعلى الفور أمر مركز ومدينة منيا القمح بحضور بعض رجال الأمن لفض المشاجرة وتدخل وكيل الوزارة بالشرقية بناء على تعليمات محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب قبل وقوع خلاف أكبر بينهم وتحويل الواقعة للنيابة الإدارية.

وكشف الدكتور هاني السعيد مدير الإدارة التعليمية بمركز منيا القمح التابع لمحافظة الشرقية تفاصيل المشاجرة التي وقعت عصر اليوم بمدرسة الشهيد حمدي أبو طالب.

وقال السعيد لـ«الدستور» إن هذا الخلاف وقع 2 محققين قانونيين وفردين من أمن المدرسة وتحول لمشاجرة.

وأشار إلى أن الخلاف تم إحالته للشوون القانونية بالإدارة.