الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكبرة على أسواق الأسماك المملحة بالإسكندرية استعدادا لأعياد الربيع

حملات تموينية على
حملات تموينية على اسواق الأسماك المملحة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله، حملات مكبرة لضبط الأسواق خلال مواسم أعياد الربيع وشم النسيم وأعياد الأقباط واستعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر، والتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار بالأسواق وحماية المواطنين من الغش التجارى والسلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

تمت الحملة بحضور سليمان الطيب، مدير عام التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له ومحمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى وعصام اللبيدى، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وفريق العمل التابع له بالاشتراك جهاز حماية المستهلك والطب البيطرى.


توجهت الحملة للتفتيش على أسواق الأسماك المملحة والطازجة بأسواق الميدان والمنشية والجمرك وغرب والعطارين؛ لفحص الأسماك والأسماك المملحة الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة والتأكد من صلاحيتها، حرصًا على صحة المواطنين و لضبط  الأسعار.


أسفرت الحملات عن تحرير محضر عدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة لأحد محلات بيع الاسماك الشهيرة لحيازته ٣٢ كرتونة زنة الكرتونة ٢٣ كجم باجمالي ٧٣٦ كجم اسماك هارنج المخصصة لصناعة الرنجة، وتحرير محضر غش تجاري لحيازة عبوات سمك قطع فيليه مملحة غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر لأحد محلات بيع الأسماك المملحة وتم التحفظ على كمية ٢٦٠ عبوة.

كما تم تحرير محضر عدم وجود بيانات على عبوات اسماك مملحة فسيخ وسردين ورنجة وبطارخ قطع فيليه لأحد محلات بيع الاسماك المملحة وتم التحفظ على عدد ٣١ عبوة، وسحب عينات رنجة مغلفة و عينات بطارخ مغلفة وجاري إرسالها للمعامل لتحليلها ومطابقتها للمواصفات القياسية و قد  تم اتخاذ الاجراءات القانونية و تحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام.

كذلك تم المرور على العديد من المخابز البلدية لمتابعة أعمالها و التفتيش على أوزان الرغيف البلدى ومواقيت عمل المخابز خلال شهر رمضان.

وقال وكيل تموين الإسكندرية إن هدف الحملة ضبط الأسواق وحماية لصحة المواطنين من عرض سلع فاسدة او منتهية الصلاحية او سلع بدون بيانات أو مجهولة المصدر، بهدف التلاعب بالأسعار وإرسال رسالة طمأنينة للمواطنين بأن أجهزة الدولة بجانب المواطن بالأسواق وفى جميع المناسبات.

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شم النسيم أعياد الربيع الإسكندرية التموين حملات الاسماك المملحة

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