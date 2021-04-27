الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسبانيا: فرض حجر صحي 10 أيام على القادمين من الهند

كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا

أعلنت إسبانيا عن فرض حجر صحي لمدة 10 أيام على جميع المسافرين القادمين من الهند، وذلك في أعقاب ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار لفيروس كورونا المستجد في البلاد.


وقالت المتحدثة باسم الحكومة، ماريا خيسوس مونتيرو- وفقا لقناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الثلاثاء- إن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ غدًا الأربعاء، وسيتم تطبيقه على الأشخاص الذين سافروا عبر دول ثالثة نظرًا لعدم وجود رحلات جوية مباشرة بين إسبانيا والهند.
 

وأضافت مونتيرو- في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء- أن هذا الإجراء اعتمدته البلاد بالفعل تجاه المسافرين القادمين من الدول التي تم اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس فيها.
 

وقد فرضت إسبانيا حجرا صحيا لمدة 10 أيام على الركاب القادمين من البرازيل وبيرو وكولومبيا، بالإضافة إلى تسع دول في إفريقيا بما في ذلك جنوب إفريقيا وموزمبيق.
 

في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية أرانشا جونزاليس لايا أن إسبانيا سترسل في وقت لاحق من هذا الأسبوع أكثر من 7 أطنان من المساعدات الطبية إلى الهند، لمساعدتها في التعامل مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
 

يُشار إلى أن إسبانيا قد تضررت بشدة من الوباء، حيث سجلت ما يقرب من 78 ألف وفاة من حوالي 5. 3 مليون حالة إصابة.

 

وكانت أعلنت وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، عن تسجيل 2771 حالة وفاة و323 ألفا و144 إصابة بفيروس "كورونا" على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
 

ووفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن بيانات الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد- 19" المسجلة في الهند منذ بداية تفشي الوباء إلى 197 ألفا و894 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 17 مليونا و636 ألفا و307 إصابات.
 

وتواجه الهند خلال الأيام الأخيرة أسوأ موجة تفشي لوباء "كورونا" يشهده أي بلد في العالم حاليا، حيث سجلت خلال الأيام الستة الأخيرة أكثر من 300 ألف إصابة يوميا، وشهد الأمس تسجيل أعلى زيادة يومية في الإصابات منذ ظهور الوباء بنحو 353 ألف حالة. 

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